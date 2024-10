UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NurMalSoAmRande schrieb 01.07.24, 15:39

Langfristig gesehen, sieht es natürlich anders aus als aktuell.

GuV und Bilanz:

Umsatzerlöse: Stetiges Wachstum, von 36.363 Millionen USD in 2018 auf prognostizierte 51.362 Millionen USD in 2024. Ergebnis nach Steuern: Ebenfalls gewachsen, trotz einiger Schwankungen, insbesondere in den Jahren der Pandemie. Eigenkapital: Hat von 9.812 Millionen USD in 2018 auf 14.430 Millionen USD in 2024 zugenommen, was auf eine gestärkte Bilanz hinweist.

Fundamentale Kennzahlen:

Gewinn pro Aktie (EPS): Ist von 1,49 EUR in 2019/20 auf prognostizierte 4,97 EUR in 2025/26 gestiegen, was ein starkes Wachstum zeigt. Kurs-Gewinn-Verhältnis: Das KGV hat sich von sehr hohen Werten (88,68 in 2019/20) auf vernünftigere Werte (14,17 in 2025/26) normalisiert. Gewinnwachstum: Ist in den letzten Jahren sehr volatil gewesen, mit extrem hohen Wachstumsraten (123,08 % in 2020/21) und Rückgängen (-13,95 % in 2021/22). Prognosen zeigen wieder positives Wachstum in den kommenden Jahren. Dividenden: Sind stetig gestiegen, was zeigt, dass Nike seinen Aktionären regelmäßig Ausschüttungen bietet. Cashflow: Der Cashflow pro Aktie ist stabil, was auf eine gesunde Liquidität hinweist.

Umsatz von Nike weltweit (2003-2023):

Konstantes Wachstum: Der Umsatz ist von 10,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2003 auf 51,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen. Zeigt ein kontinuierliches und signifikantes Wachstum über zwei Jahrzehnte. Es gibt leichte Rückgänge oder stagnierende Phasen um 2009 (Finanzkrise) und 2020 (COVID-19-Pandemie), aber der langfristige Trend bleibt aufwärtsgerichtet. Jüngste Entwicklung: In den letzten Jahren (2021-2023) ist der Umsatz wieder deutlich gestiegen, was auf eine Erholung und Wachstum nach der Pandemie hinweist.

Sprich: Nike bleibt trotz Herausforderungen eine starke Marke mit soliden finanziellen Fundamenten. Insbesondere, wenn Nike seine strategischen Anpassungen erfolgreich umsetzt und die Nachfrage in Schlüsselregionen wie China wieder anzieht. Aber ob und wann das wieder gelingt und wann der Boden erreicht ist, ist halt die Frage.