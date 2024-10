Northvolt fehlt Know-how und Tempo - "Nichtstun der Politik grenzt an Bräsigkeit"

Osnabrück (ots) - Auto-Ökonom Stefan Bratzel hat vor dem Aus der geplanten

Akku-Gigafabrik in Schleswig-Holstein gewarnt. "Es besteht ein sehr berechtigter

Grund zur Sorge, dass das Northvolt-Batteriewerk in Heide nicht kommen wird",

sagte Bratzel mit Blick auf die Schieflage des schwedischen Mutterkonzerns im

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Fortschritte bei den

Northvolt-Akkus für E-Autos seien "leider deutlich hinter den Erwartungen

zurückgeblieben", das notwendige Know-how, um wettbewerbsfähige Batteriezellen

herzustellen, und das notwendige Tempo "sind im Fall von Northvolt noch lange

nicht ausreichend."



Die Kunden, also die Autobauer, stünden selbst unter hartem Kostendruck. "Und

wenn die Ausschussquoten von Northvolt zu hoch sind, wird das sehr schwer", die

Akkus zu verkaufen, sagte der Gründer und Direktor des Center of Automotive

Management (CAM) in Bergisch Gladbach und fügte hinzu: "Das Gleiche gilt

übrigens für den Batteriezellhersteller PowerCo in Salzgitter."







Politik unbedingt unterstützen. "Es ist absolut notwendig, dass in Deutschland

und Europa Akkus für Elektroautos hergestellt werden und sich Produzenten

entwickeln können. Wir dürfen das Feld nicht den Chinesen überlassen", sagte

Bratzel. "Die Herausforderung ist gewaltig, aber wir müssen uns ihr stellen,

denn wenn wir die Abhängigkeit von China nicht reduzieren, gibt es keine Zukunft

für Deutschlands und Europas Autoindustrie. Deswegen muss Northvolt im Notfall

gerettet werden."



Der Auto-Ökonom sieht die Ampel in der Mitverantwortung. "Dass die

Bundesregierung die Mittel für die Batteriezellforschung kürzt, ist gefährlich.

Stattdessen braucht es einen Deutschland-Pakt mit Geld vom Staat und Kooperation

aller Akteure: Akkuhersteller, Autobauer, Zulieferer und Gewerkschaften. Und

zwar einen stabilen Pakt, der nicht nach der nächsten Wahl wieder infrage

gestellt wird", forderte der Wissenschaftler. Dass der Autogipfel bei Kanzler

Olaf Scholz nicht schon vor einem Jahr einen solchen Pakt auf den Weg gebracht

habe, räche sich jetzt: "Die Krise bei VW und bei Northvolt waren damals schon

abzusehen, Mercedes und

einfacher gewesen, gegenzusteuern. Es grenzt schon fast an Bräsigkeit, einfach

nicht zu handeln."



Neben Unterstützung für die Batterieproduktion brauche es auch neue Kaufanreize

für E-Autos, so Bratzel. Das Streichen der Prämie vor zehn Monaten sei "das

völlig falsche Signal an die Verbraucher" gewesen. "Jetzt braucht es unbedingt

neue Kaufzuschüsse für heimische Strom-Fahrzeuge, um das zu korrigieren,

allerdings nicht in der gleichen Höhe und vor allem mit einem Ausstiegspfad",

sagte der Experte. "Der Preisabstand von E-Autos zum Verbrenner muss unbedingt

noch eine Weile künstlich verringert werden, aber nur für eine absehbare Zeit.

Denn E-Autos werden in der Produktion automatisch preiswerter und der Markt muss

nur noch einige Jahre politisch gestützt werden."



