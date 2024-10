COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Israel:

"Was passiert, hängt von innenpolitischen Entwicklungen ab, von den Wahlen in den USA, von der Reaktion der anderen arabischen Nationen. Das Ansehen Israels in der Welt spielt für Netanjahu offenkundig keine Rolle. Das hat er sehr deutlich gemacht mit seiner Aufforderung an die Sicherheitstruppe der UNO im Libanon, ihre Stellungen zu räumen. Auch für den Iran hat sich die Lage geändert. Sie ist unsicherer geworden, unübersichtlicher. Umso größer wäre der Bedarf an einer Kommunikation beider Staaten, die sich nicht nur auf Raketen beschränkt. Auch die internationale Gemeinschaft hat daran höchstes Interesse. Eine Eskalation des Konflikts könnte weltweite negative wirtschaftliche Auswirkungen haben, insbesondere durch steigende Ölpreise."/yyzz/DP/he