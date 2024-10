Selenskyj stellt 'Siegesplan' im ukrainischen Parlament vor

KIEW (dpa-AFX) - Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt am Mittwoch im ukrainischen Parlament seine neue Strategie für eine Beendigung des Krieges öffentlich vor. Das teilte das Präsidentenbüro in Kiew vor der Sondersitzung der Abgeordneten mit. Zuvor hatte Selenskyj seinen sogenannten "Siegesplan" den westlichen Partnern bei Besuchen in Washington, London, Paris, Rom und Berlin präsentiert.

Nach früheren Aussagen hofft Selenskyj mit seiner Strategie, den Angreifer Russland zum Frieden zu zwingen. Soweit bekannt, ist eine Einladung in das westliche Militärbündnis Nato Teil der Strategie.