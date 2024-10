Vertrauen deutscher Unternehmen in Frankreich sinkt

PARIS (dpa-AFX) - Das Vertrauen deutscher Unternehmen in Frankreich ist nach einer Umfrage auch angesichts der aktuellen Schuldenkrise des Landes rückläufig. Die hohe öffentliche Schuldenlast sowie eine Konsum- und Wachstumsschwäche trübten die Wahrnehmung der französischen Wirtschaft durch deutsche Investoren, ergab eine EY-Studie im Auftrag der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer.

84 Prozent der in Frankreich tätigen befragten deutschen Unternehmen schätzen die wirtschaftliche Lage des Landes demnach nur noch als mittelmäßig ein. 2022 hatten 40 Prozent dem Land noch eine gute Wirtschaftslage attestiert. Die unsichere politische Lage nach den vorgezogenen Parlamentswahlen im Frühsommer ist nach der Befragung für 25 Prozent der deutschen Unternehmen Anlass, Investitionsvorhaben in Frankreich zu überdenken. 75 Prozent gaben an, an geplanten Investitionen unverändert festzuhalten.