DAX mit neuem Rekord, aber…

Der Handelsschluss des DAX-Index auf einem Niveau von 19.486 Punkten kann noch nicht vollends als nachhaltiger Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Ende September bei 19.491 Punkten gewertet werden, zumal intraday der DAX nur sehr kurz an der Marke von 19.600 Punkten gekratzt hatte. Die anschließenden Verluste könnten sich in weiteren Abschlägen manifestieren, diese wären nach aktuellem Stand allerdings erst unterhalb von 19.410 Punkten zu erwarten und würden einen Rücklauf auf 19.200 Punkte forcieren. Spätestens an dieser Stelle sollte die Kursrallye wieder aufgenommen werden, damit das mittelfristige Ziel bei 19.800 Punkten kurzfristig erreicht werden kann. Anderenfalls würden Rücksetzer sogar auf 19.000 Punkte drohen. Auf der Oberseite dürfte ein Tagesschlusskurs oberhalb von 19.600 Punkten die finale Wegstrecke von 200 Zählern aktivieren und einen schnelleren Anstieg an das zweite große Kursziel ermöglichen. Insgesamt aber bleibt das Chartbild bislang als bullisch zu bewerten.

Aktuelle Lage