Intel im Abwärtsmodus

Das Gedankenspiel dreht sich um ein konkretes technisches Fortsetzungsmuster, in diesem Fall ein abwärtsgerichtetes Dreieck zwischen den Kursmarken von grob 21,65 und 24,66 US-Dollar. Sollte nämlich der Unterstützungsbereich trotz der temporären Schwäche der Intel-Aktie nicht mehr bärisch gekreuzt werden, würden die Chancen auf einen späteren Anstieg aus dem Dreieck sichtlich zunehmen und Notierungen oberhalb von 23,20 US-Dollar über der oberen Trendbegrenzung eine gewisse Kaufbereitschaft signalisieren. Kursgewinne an 23,82 und 24,66 US-Dollar würden dann möglich, übergeordnet könnte Intel im Anschluss sogar auf 25,89 US-Dollar weiter zulegen und ein Long-Investment durchaus attraktiv gestalten. Unterhalb von 21,50 US-Dollar würden aber unmittelbare Rückfallrisiken auf 20,72 und darunter 20,35 US-Dollar sichtlich zunehmen. Entsprechend könnte eine derartige Entwicklung für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen genutzt werden, wer es etwas spekulativer mag. Es sei an dieser Stelle noch einmal angemerkt, dass die Intel-Aktie im Branchenvergleich die Schwächste ist und fortwährend größere Verlustrisiken präsent sind.

