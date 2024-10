SK Chemicals führt „ECOTRIA CLARO 300" mit verbesserter Recyclingfähigkeit ein

SK Chemicals (CEO Ahn Jae-hyun) kündigte am 16. Juni die Einführung von „ECOTRIA CLARO 300" an, einem Copolyester, der die Recyclingfähigkeit und die Vielseitigkeit bei der Formgebung und Verarbeitung erweitert.

Das neu eingeführte Material ECOTRIA CLARO 300 besitzt die Eigenschaften eines Copolyesters wie Transparenz und chemische Beständigkeit, ist aber auch recycelbar und für das Extrusionsblasformen (EBM) geeignet.

Das Unternehmen erklärt, dass dieses Material selbst bei hohen Temperaturen eine höhere Viskosität aufweist als bestehende Copolyesterprodukte und damit für das EBM-Spritzgießen geeignet ist.

Die EBM-Methode eignet sich für das Gießen großer Behälter. Es erzeugt die gewünschten Behälterformen, indem es extrudierte Kunststoffschläuche erhitzt und mit Luft aufbläst, ähnlich wie wenn man mit Kaugummi eine Blase macht. Daher wird ein hochviskoses Material benötigt, das seine Form beibehält, ohne während des Hochtemperatur-Formprozesses bei der Herstellung zu schmelzen.

Typischen transparenten Materialien wie PET und Copolyester mangelt es an der Hitzebeständigkeit und Viskosität, die für das EBM-Formen bei hohen Temperaturen erforderlich sind. Daher wurden für Behälter mit großem Fassungsvermögen hauptsächlich opake Materialien wie PP (Polypropylen) und PE (Polyethylen) verwendet. Das Unternehmen geht davon aus, dass ECOTRIA CLARO 300, das im EBM-Verfahren verarbeitet und leicht recycelt werden kann, da es als PET klassifiziert ist, schnell den Markt für Großraumbehälter ersetzen wird, bei denen Transparenz erforderlich ist.

Die Strategie von SK Chemicals zielt darauf ab, den Markt für Großbehälter, die Transparenz erfordern, wie z. B. große Wasserflaschen, Säfte und Getränke, aktiv anzugehen und den Absatz von Copolyester auf dem Markt für EBM-Anwendungen auf etwa 30.000 Tonnen zu steigern.

Kim Eung-soo, Head of the Green Materials Business bei SK Chemicals, sagte: „Mit der Einführung von ECOTRIA CLARO 300 kann SK Chemicals nun eine breite Palette an maßgeschneiderten nachhaltigen Verpackungslösungen anbieten, von Kosmetik-Probenflaschen unter 100 ml bis hin zu Getränkebehältern mit großem Fassungsvermögen", und fügte hinzu: „Wir werden weiterhin Technologien entwickeln, die die physikalischen Eigenschaften und die Qualität der Materialien, die für Spritzgusstechniken und verschiedene Anwendungen benötigt werden, umsetzen können und so den Einsatz nachhaltiger Verpackungsmaterialien erweitern."

