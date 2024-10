"Perfekter Sturm" belastet den Euro, weitere Talfahrt voraus

Der "Perfekte Sturm"

Seit der Euro am 26. September 1,1177 US-Dollar erreicht hat, geht es für die Gemeinschaftswährung stetig abwärts auf mittlerweile nur noch 1,088 US-Dollar. Belastungsfaktoren kommen von allen Seiten, hinzu kommt ein immer stärkerer US-Dollar. Europas Wirtschaft dümpelt vor sich hin. In der größten Volkswirtschaft der Region, wird es in diesem Jahr wieder eine Rezession geben, wie schon im Vorjahr und die Nummer zwei, Frankreich, bekommt ihren Haushalt nicht in Griff.

"Der kranke Mann Europas ist ... Europa", bringt es Bloomberg-Kolumnist John Authers auf den Punkt. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in der Region könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen, die Leitzinsen schneller und stärker zu senken als bislang kommuniziert. Spekulationen darauf belasten die Gemeinschaftswährung seit Wochen immer mehr.