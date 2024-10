Wasserstoff-Aktie Nel: Es hört einfach nicht auf!

eaglez schrieb 04.10.24, 21:50

In weniger als einem Jahr sind Wahlen. Ich glaube nicht, dass die Grünen und auch nicht die SPD noch weiter zerstörend in die Infrastruktur eingreifen.

Speziell die Grünen dürften die nächsten Monate gut mit sich selbst beschäftigt sein.

Vor 2029 werden rot und grün zusammen jedenfalls nicht mehr an den Schalthebeln sitzen.

Lindner wird zudem dramatisch Kreide fressen müssen, wenn seine Partei auch nur den Hauch einer Chance auf einen Einzug in den Bundestag haben will.



Ein Rückbau des Gasnetzes fällt in die Zuständigkeit der Kommunen, was eine Menge Geld kostet. Der Sanierungsstau und die Ausgaben sind jedoch bereits so hoch, dass schon etlichen Kommunen wieder die Zwangsverwaltung droht, wenn Länder und Bund nicht denen die Schulden abnehmen.

Lindner braucht das nur verweigern, das reicht schon.



Ich gehe auch davon aus, dass wir in den kommenden Monaten einen ganz knackig kalten Winter bekommen werden.

Wenn dann ab dem 31.12. auch noch die Gaslieferverträge zwischen Russland und Ukraine enden, halte ich es für nicht ganz ausgeschlossen, dass der noch intakte NordStream 1-Strang wieder mittelfristig in Betrieb genommen wird. Es könnte sein, dass das sogar ein Wahlkampfthema wird.



Wasserstoff wird aber im Energiemix eine zunehmend bedeutende Rolle spielen, immerhin hat ThyssenKrupp den Spin-off mit Nucera nicht umsonst gemacht.