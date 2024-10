Qualitätsprobleme und China belasten!

In der ersten Jahreshälfte 2024 verzeichnete BMW einen Rückgang im Verkauf seiner Fahrzeuge in China. Die Verkaufszahlen gingen um 4,2 % zurück und beliefen sich auf 375.947 Fahrzeuge. Trotz dieses Rückgangs bleibt China ein bedeutender Markt für BMW. Es ist möglich, dass sich die Lage im Fernen Osten weiter verschärft, bevor der Absatz sich stabilisiert. Langfristig sollten die Zinssenkungen dem Autobauer wieder Auftrieb geben. Gegenwärtig plagen auch Qualitätsprobleme bei den Zulieferern die deutschen Automobilhersteller. In den vergangenen Monaten stand besonders BMW aufgrund umfangreicher Rückrufaktionen im Fokus der Öffentlichkeit. Am vergangenen Freitag bestätigte die Tochterfirma Mini, weltweit mehrere Zehntausend Elektroautos zurückzurufen. Das hat negative Auswirkungen auf das Ansehen und verursacht hohe Kosten. Seit 2019 hat BMW die Rückstellungen für Gewährleistungen von etwa 5,5 auf 9,6 Milliarden Euro erhöht. Derzeit belaufen sich die Rückstellungen von Mercedes auf 6,4 Milliarden Euro.

Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz vom 3. August 2023 zurückzuführen. Ende Oktober 2023 startete die nächste Aufwärtssequenz und bildete am 10. April 2024 ein partielles Hoch auf dem Level von 115,35 Euro. Es folgte eine steile Abwärtssequenz, die an den Unterstützungen bei 104,05 Euro, 93,02 Euro und zuletzt bei 85,80 Euro eine kurze Seitwärtsphase ausbildete. Das Level um 85,82 Euro konnte auch nur kurz gehalten werden. Die prekäre Konkurrenzsituation mit China wird tendenziell auf den Absatz und somit auch auf den Aktienkurs durchschlagen und im Vorfeld für negative Nachrichten sorgen. Es kann also der Durchbruch der Unterstützung bei 74,40 Euro nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist ein Durchmarsch auf das Level bei 68,58 wahrscheinlich. Dieses Niveau bildete bereits am 4. März 2022 und am 3. Oktober 2022 das partielle Tief. Aus heutiger Sicht sollte dieses Niveau nur sehr schwer zu unterschreiten sein.