Aktien Asien/Pazifik Technologieschwäche setzt sich in Fernost fort Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Sie folgten damit der Schwäche der US-Märkte, wo Technologiewerte stärker nachgegeben hatten. Die Börsen in Fernost litten damit unter den negativen Nachrichten aus …