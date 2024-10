JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

AlphaOne_ schrieb 13.10.24, 10:27

Der Treppenwitz ist ja, dass man den Klimawandel mit unseren Möglichkeiten überhaupt nicht großartig verändern kann, weil es viel zu viele Abhängigkeiten gibt, die wir Menschen nicht beeinflussen können. Ein Beispiel ist die Kernfusion im inneren der Sonne. Würde sich der Fusionsprozess im Kern der Sonne und die damit verbundene Wärmestrahlung der Sonne massiv verändern, könnten wir bei den Auswirkungen nur zusehen und uns anpassen. Werden diese Veränderungen zu extrem, könnte aus dem schönen blauen Planeten Erde auch eine heißer Wüstenplanet oder ein Eisplanet werden. Die einzige Strategie, die sinnvoll für Menschen erscheint, ist, sich möglichst gut und effizient anzupassen. Vermutlich meinst du mit deiner Aussage den kleinen arthrogenen Anteil am Klimawandel, der ideologischer Weise leider oft missbraucht und uns als neue Ersatzreligion verkauft wird.



Thema Elektromobilität. Auch hier verfängt man sich sehr oft in Neben- und Detaildiskussionen ohne das große Ganze zu sehen. Auf die CO2 Thematik möchte ich aus Zeitgründen nicht tiefer eingehen.

Auch der Irrglaube, dass die Elektromobilität besonders nachhaltig sei. Alleine der CO2 Rucksack und Resourcenverbrauch bei der Produktion der Hochvoltakkumulatoren ist immens.

Die hohe Masse der Akkumulatoren muss man bzw. das Fahrzeug ein ganzes Autoleben mit sich herumschleppen. Wenigfahrer kommen in ihrem kompletten Autoleben - selbst unter der unrealistischen Annahme, die elektrische Energie mit der man die Fahrzeuge betankt wäre wirklich mit keinerlei Kohlendioxidemissionen und anderen Umweltverschmutzungen behaftet und unter der Prämisse, dass man die CO2 Narrative nicht prüfen möchte - mit einem sparsamen Hubkolbenmotor auf eine bessere ökologische Gesamtbilanz. Und bei den Vielfahrern ist es leider so, dass nach einigen Jahren dann die Batterie wegen der nachlassenden Kapazität / Reichweite getauscht werden muss. Dabei rede ich noch gar nicht von der notwendigen Materialschlacht, um die ganze notwendige Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen. Oder von Kraftwerken wie wir nicht haben und dem reduzierten Komfort wie beim Betanken(Ladezeiten etc.pp.).



Ergo man betreibt einen gigantischen Aufwand und die Disruption mehrerer Branchen für eine ökologisch bilanztechnische Null mit einer katastrophalen ökonomischen Bilanz.



Versteht mich nicht falsch, ich bin natürlich grundsätzlich für Umweltschutz und gegen eine mutwillige Zerstörung der Natur. Wer möchte schon den Platz, an dem er sein Leben verbringen möchte absichtlich verschmutzen oder zerstören. Also ich zumindest nicht.



Für die Elektromobilität gibt es m.E. nach nur zwei Szenerien in denen ein ausschließlicher Einsatz dieser Antriebstechnik (außer jemand ist ein Fan dieser Technologie und wünscht sich das aus purem Idealismus) ökonomisch Sinn ergibt.

Entweder, weil die Ressourcen(Öl) endlich sind und in absehbarer Zeit zu neige gehen werden. Dabei ist aber das Timing entscheidend.

Oder, weil die elektrische Energie durch neue Technologien(moderne Atomkraftwerke oder Kernfusion) sehr preisgünstig wird und sehr großen Mengen zur Verfügung gestellt werden kann, damit das den ganzen Mehraufwand zumindest ökonomisch rechtfertigen kann. Bei der ökologischen Bilanz hätte ich auch da aber auch noch einige Zweifel anzumelden.



Also schlussfolgere doch mal logisch. Ich glaube der von dir beschriebene Niedergang war/ist u.U. nicht nur ein Kollateralschaden. Wer sagt dir bzw. uns denn, dass er nicht sogar beabsichtigt ist und bewusst herbeigeführt wurde und Teil einer perfiden Strategie ist? Es gibt sicher Koinzidenzen und nicht alles ist immer Teil einer Verschwörung. Aber ab einer gewissen Häufung von merkwürdigen aneinander gereihten und miteinander in Zusammenhang stehenden Zufällen sollte man schon anfangen zu hinterfragen und nachzudenken.



In diesem Sinne, "sápere aúde".