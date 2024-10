Obacht! Brent Öl durchbricht wichtige Unterstützung

Bereits in den zurückliegenden Kommentaren (unter anderem „Kippt die Stimmung? - Preisrallye bei Brent Öl auf dem Prüfstand. BP, Shell & Co. unter Druck“ ) wurde die Bedeutung der Marke von 75 US-Dollar als wichtige Unterstützung herausgearbeitet. Diese Marke steht aufgrund des jüngsten Preisdebakels massiv unter Druck. Brent Öl tauchte bereits darunter ab. Damit wurde per se ein frisches Verkaufssignal ausgelöst.

Die Frage ist nun: Welche Wirkung wird es entfalten? Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung der nächsten vermeintlich bedeutenden Unterstützungszone 70 US-Dollar / 68,5 US-Dollar sollte mit Blick auf die fundamentale Gemengelage nicht überraschen. Und dabei muss es nicht bleiben.

Weitaus aussichtsreicher präsentiert sich im Übrigen aktuell die Situation bei Gold. Das Edelmetall setzt die Rekordhochs unter Druck und könnte nun vor der Fortsetzung der Preisrallye stehen. Lesen Sie hierzu den topaktuellen Kommentar „Goldpreis mit Steilvorlage? - Starten Barrick Gold, Newmont & Co. nun endlich durch?“ Zurück zu Brent Öl.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“

Druck von allen Seiten

Die Ölpreise bekommen derzeit Druck von allen Seiten. Die Nachfrage entwickelt sich nicht so, wie erhofft. Dafür könnte das Angebot schneller steigen, als erwartet.

Die schleppende Nachfrage wurde auch im aktuellen Monatsbulletin der OPEC thematisiert. Das Kartell passte einmal mehr seine Prognose bezüglich des Nachfragewachstums nach unten an.

Bereits in der letzten Kommentierung wurde die Enttäuschung über die wenig konkreten Aussagen im Hinblick auf das chinesische Maßnahmenpaket zur Stimulierung der Wirtschaft thematisiert. Hier hatten sich die Marktakteure mehr erwartet. So bleibt vieles nicht greifbar. Der Umstand, dass es sich bei China um den größten Ölnachfrager handelt, macht die Sache nicht besser.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Dafür präsentiert sich die Angebotsseite überaus vital. Die Förderdisziplin der OPEC+ lässt nach. In den USA war Förderdisziplin zur Preisstabilisierung ohnehin nie ein Thema. Entsprechend verwundert es nicht, dass die EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 04. Oktober eine Ölförderung in Höhe von 13,4 Mio. bpd. veröffentlichte. Damit kehrte die Förderung auf das Rekordniveau zurück.

Fazit

Die Stimmung am Ölmarkt droht zu kippen. Brent Öl sieht einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 70 US-Dollar entgegen. Damit würde die Rückkehr in den Abwärtstrend (rot dargestellt) drohen. Sollte es signifikant unter die Zone 70 US-Dollar / 68,5 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 80 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte