Mais: Nach Korrektur wieder aufwärts?

➡️ WKN: VC0NQK

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Der Maispreis konnte sich zuletzt von seinen Tiefstkursen erholen und ansteigen. Dabei wurde auch der Widerstand bei 400 USc nach oben durchbrochen. In den letzten Tagen kommt es zu einer kleinen Korrektur und die 400 USc stehen wieder im Fokus. Diese Marke stellt nun eine Unterstützung dar. Verschiedene Vorfilter (Sentiment, CoT-Daten und Saisonalität) zeigen eine potenzielle Aufwärtsbewegung an. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VC0NQK) lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von +58,80% p.a. erzielen. Mehr dazu in diesem Video.