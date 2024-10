ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax startet kaum verändert Der Dax hat sich nach den jüngsten Rekorden am Mittwoch stabil gezeigt. Trotz der Schwäche der US-Börsen am Vortag und enttäuschender Quartalsberichte europäischer Konzerne hielt sich der deutsche Leitindex im frühen Handel am Vortagesschluss mit …