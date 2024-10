Noratis: Abverkaufkonzept für die Aktionäre schmerzhaft

Istanbul schrieb 19.09.24, 09:49

Zinsen bei den Amis um 50 Basispunkte gesenkt statt 25. Deutsche Wohnen / Vonovia und alstria beschleunigen ihre Strukturmaßnahmen. 3m EURIBOR, an dem die Zinsen von Noratis hängen, steht forward bei ca. 2% auf Jahressicht. Richtung stimmt.



Das wird ohne anziehende Immobilienpreise im Noratis-Segment nicht reichen. Die hängen bekanntlich wiederum an den Zinsen. Kurzfristig jedenfalls sollten alle jetzigen Stakeholder das gleiche Interesse haben: keep the boat afloat. Schaumermal.



Wahrscheinlichstes Szenario ist weiterhin - wie kommuniziert und der Kurs impliziert - die langsame Abwicklung mit Totalverlust der Aktionäre, aber die Eintrittswahrscheinlichkeiten der anderen Szenarien steigen.