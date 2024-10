32 Prozent Abwärtspotenzial: Bahnt sich hier der nächste Halbleiter-Crash an?

Geht es nach den Analysten des Research-Hauses Hedgeye ist Applied Materials der nächste Kandidat für einen Post-Earnings-Crash. Das Expertenteam sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie ein Abwärtspotenzial von bis zu 32 Prozent.

Der Crash der Anteile des niederländischen Anlagenbauers ASML hat Anleger tief verunsichert : Droht in der an Fahrt gewinnenden Quartalssaison eine Welle von Enttäuschungen? Das Risiko hierfür ist angesichts der vielerorts hohen Bewertungen insbesondere bei Halbleiter-Aktien jedenfalls größer, als es sonst für die Berichtsperiode ohnehin der Fall ist.

Applied Materials – laut Hedgeye der nächste Crash-Kandidat

Wie ASML ist auch Applied Materials ein äußerst wichtiger Zulieferer der globalen Halbleiterindustrie und stellt vor allem Anlagen zum Aufbringen von Substraten auf Wafer-Platten her. Damit nehmen die Produkte des Unternehmens im Herstellungszyklus eine frühe Position ein, sodass die Geschäftsergebnisse ähnlich wie jene der Niederländer als Frühindikator der gesamten Branche gelten.

Zwar wird das Unternehmen seinen Geschäftsbericht erst in rund einem Monat vorstellen. Gegenüber dem Vorjahresquartal werden sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Steigerungen von etwa 4 Prozent erwartet. Mit Blick auf die hohe Bewertung der Aktie hat Hedgeye die Aktie aber schon jetzt auf seine "Short Idea List" gesetzt.

Die Kursentwicklung ist dem Gewinnwachstum weit vorausgeeilt

Im Zuge der allgemeinen Begeisterung für Halbleiter- und KI-Aktien haben sich auch die Anteile von Applied Materials stark verteuert. Gegenüber dem Stand vor 3 Jahren steht ein Plus von knapp 280 Prozent zu Buche – selbst nachdem die Aktie im Rahmen des ASML-Schocks am Dienstag um fast 11 Prozent eingebrochen ist.

Die Erlöse und Erträge des Unternehmens sind in diesem Zeitraum allerdings kaum vom Fleck gekommen, was insbesondere an der Halbleiterkrise im Geschäftsjahr 2022/2023 lag, in dem Applied Materials aber eine zumindest stabile Ertragslage gelungen ist.

Wall Street könnte Wachstumspotenzial überschätzen

Während sich die Aktie zwischenzeitlich mehr als vervierfacht hatte, ist der Gewinn pro Aktie in den vergangenen drei Jahren "nur" um 40 Prozent gestiegen. Das hatte eine erhebliche Ausweitung der Bewertungsvielfachen zur Folge. Genau das ist der Anknüpfungspunkt von Hedgeye.

Teamleader Felix Wang gibt in seiner Studie an, dass die Wall Street das Wachstumspotenzial des Unternehmens erheblich überschätze. Während seine Kollegen im Schnitt mit einem Wachstum von 8 bis 10 Prozent im kommenden und von 5 bis 10 Prozent im darauffolgenden Jahr rechnen, sieht er nur ein bis zwei Prozent.

Bis zu 32 Prozent Abwärtspotenzial

Er ist nicht davon überzeugt, dass es dem Unternehmen gelingen wird, in den kommenden Jahren überdurchschnittlich stark zu wachsen: "Das Management betont häufig seine Rang-4-Wachstumsstrategie, wonach man schneller als der Rest der Branche zulegen könne. Wir haben ihre Annahmen überprüft und kommen zu dem Schluss, dass die Dinge nicht so gut sind, wie sie aussehen."

Mit Blick auf die Bewertung kommentierte er: "Aus einer vergleichenden Finanzperspektive schneidet Applied Materials in etlichen Kategorien schlechter als seine Mitbewerber ab. Auch der Verlust von Marktanteilen ist eine Möglichkeit. Angesichts einer teuren Bewertung fünfmal über dem Niveau von 2020 sehen wir 22 bis 32 Prozent Abwärtspotenzial."

Fazit: Bewertung weist hohe Risiken auf

Gegenüber ihrem in diesem Jahr bei 255,89 US-Dollar erzielten Allzeithoch haben die Anteile bereits über 25 Prozent an Wert eingebüßt, daher scheint die düstere Prognose von Hedgeye auf den ersten Blick überzogen.

Mit Blick auf die Bewertungsvielfachen allerdings könnte Felix Wang recht behalten, wie der Überblick aus von Bloomberg und SeekingAlpha aggregierten Daten zeigt:

Vielfaches AMAT Branche * Diff. Historisch ** Diff. Kurs/Gewinn 22,4 24,1 -7,2 % 18,1 +23,6 % Kurs/Umsatz 5,8 3,0 +96,1 % 4,5 +29,9 % EV/EBITDA 18,8 15,0 +25,4 % 14,8 +27,1 % Kurs/Gewinnwachstum 1,85 1,87 -1,0 % 1,55 +19,6 % Kurs/Cashflow 20,6 22,4 -8,0 % 17,0 +21,0 % Dividendenrendite 0,75 % 1,4 % -47,4 % 0,94 -19,5 %

* Halbleitermaterialien und -ausrüstung

** Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre

Applied Materials liegt bei fast allen relevanten Vielfachen sowohl deutlich über seinem historischen Durchschnittswert als auch dem Branchenmittel. Wenn das Unternehmen in einem Monat also nicht einen herausragenden Ausblick präsentiert, dürfte das Eis für die Aktie ähnlich dünn werden, wie für die von ASML.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

