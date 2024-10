RBC hebt Ziel für Adidas auf 265 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die erfreulichen Vorab-Zahlen des Sportartikelherstellers seien auch so erwartet worden, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Adidas dürfte 2025 Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich beibehalten, angesichts eines schwächeren Wettbewerbers Nike, starker Markendynamik und eines auch die Kategorien Performance und Running erfassenden Wachstums. Mit seinen Schätzungen bleibt der Experte für 2024 und 2025 etwas über den durchschnittlichen Markterwartungen./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 16:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 16:35 / EDT