Was treibt die Aktienmärkte an?

Woher kommt diese Rally? Die Daten für die deutsche Wirtschaft sind jedenfalls zumeist katastrophal. Es gibt nur wenige Lichtblicke. Aktuell wird von einer leichten Rezession im laufenden Jahr ausgegangen. Selbst die Bundesregierung, die schon von Berufs wegen Optimismus verbreiten muss, rechnet in diesem Jahr inzwischen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) um -0,4 %. Und der längst erwartete Aufschwung der Konjunktur verschiebt sich immer weiter in die Zukunft. Zu sehen ist davon derzeit nichts.

China: Enttäuschung über fehlende Konkretisierung

Derweil wartet man nach den großspurigen, aber vagen Ankündigungen von massiven Konjunkturhilfen aus China vergeblich auf Konkretisierungen. Am Samstag erklärte Finanzminister Lan Foan auf einer Pressekonferenz, dass China in diesem Jahr weitere „antizyklische Maßnahmen“ ergreifen werde, um die nachlassende Nachfrage und die wackelige Wirtschaftsaktivität wiederzubeleben. Unter anderem wolle die Volksrepublik die Ausgabe von Staatsanleihen zur Stützung der Konjunktur „erheblich“ erhöhen. Mit den Mitteln sollen Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, der kriselnde Immobilienmarkt wieder in Schwung gebracht und das Kapital der staatlichen Banken wieder aufgestockt werden. Doch auch in diesem Fall blieben Details zu den geplanten Maßnahmen aus.

Die Anleger werden daher ungeduldig, weil zunehmend Zweifel an der zügigen Realisierung der Konjunkturhilfen aufkommen. Die Kurse am Aktienmarkt, die zwischenzeitlich regelrecht explodierten, sind dadurch inzwischen implodiert. Auf einen Kurssprung des Hang Seng um mehr als 28 % seit dem 23. September folgte ein Kurseinbruch um mehr als 14 %.

In absoluten Zahlen: Zuerst ging es in 10 Handelstagen 5.174 Punkte nach oben, dann in 6 um 3.400 nach unten. Somit wurde schon mehr als 61,80 % des Kursanstiegs wieder verkauft. Und theoretisch sind noch 4 Handelstage übrig, um im selben Tempo die Kursgewinne vollständig abzugeben, die zuvor erzielt worden waren.

Seite 2 ► Seite 1 von 5