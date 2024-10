Autonomes Fahren: Um dieses IPO reißen sich gerade Alibaba, BYD, Intel und Co.

Was haben so unterschiedliche Unternehmen wie die Fahrzeughersteller BYD und Volkswagen , die chinesischen Internetriesen Alibaba und Baidu sowie US-Halbleiterurgestein Intel gemeinsam? Sie alle engagieren sich derzeit bei Horizon Robotics , einem chinesischen Spezialisten für autonomes Fahren.

Das 2015 gegründete Unternehmen plant einen Börsengang am Handelsplatz in Hongkong und könnte dort mit bis zu 6 Milliarden US-Dollar bewertet werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber dem Finanznachrichtendienstleister Bloomberg berichtet haben.

Bei seinem IPO, das eines der größten chinesischen in diesem Jahr werden könnte, will das Unternehmen umgerechnet rund 696 Millionen US-Dollar einsammeln und hierzu knapp 1,4 Milliarden Anteile mit einem Wert von 3,73 bis 3,99 Hongkong-Dollar unter die Anleger bringen.

Renommierter Gründer: Alle wollen dabei sein!

Bereits vor dem offiziellen Börsengang haben sich viele bekannte Unternehmen in Finanzierungsrunden beteiligt, darunter neben den oben genannten auch der französische Milliardär Rodolphe Saade sowie der Investitionsfond der chinesischen Provinz Ningbo.

Die große Aufmerksamkeit gegenüber dem Unternehmen dürfte mit seinem Gründer zusammenhängen. Horizon Robotics wurde von Kai Yu ins Leben gerufen, der zuvor in der Entwicklungsabteilung von Baidu gearbeitet hatte und hier maßgeblich an der Selbstfahrplattform Apollo beteiligt war.

Die gilt gemeinsam mit der von der Mobilitätstochter Waymo des US-amerikanischen Internetgiganten Alphabet entwickelten Plattform als das derzeit fortschrittlichste und von menschlicher Kontrolle unabhängigste FSD-System.

Was für Tesla nach dem gefloppten Robotaxi-Event noch in ferner Zukunft liegt, ist aufgrund der Entwicklungserfolge von Yu für Baidu bereits Realität: Das Unternehmen plant mit seinen in vielen chinesischen Metropolen bereits im Einsatz befindlichen Robotaxis noch in diesem Jahr profitabel zu werden.

Börsengang schon nächste Woche

Im Vertrauen auf eine Wiederholung dieses Erfolgs scheinen viele Konzerne nun bei Horizon Robotics mitspielen zu wollen. Aufgenommen werden soll der Handel bereits am 24. Oktober, der Platzierungsprozess soll derweil schon am kommenden Montag beginnen.

Dem nach dem spektakulär geplatzten Börsengang von Ant Financial, der Finanztochter von Alibaba, fast vollständig zum Erliegen gekommene, chinesische IPO-Markt könnte damit ebenfalls neues Leben eingehaucht werden. Mit Blick auf die China-Rallye in den vergangenen Wochen könnte sich Horizon Robotics also ein gutes Zeitfenster für seinen Börsenstart ausgesucht haben.

Fazit: Erst Boom, dann Bust?

Mit dem Spezialisten für autonomes Fahren Horizon Robotics bahnt sich am Handelsplatz in Hongkong ein spannendes IPO an. Der Gründer des Unternehmens genießt aufgrund seiner Erfolge bei Baidu hohes Ansehen, was zu zahlreichen Investments bekannter Unternehmen geführt hat.

Damit dürfte dem Börsengang ein Erfolg fast sicher sein und dementsprechend schnell auch das Interesse von Privatanlegern groß sein. Wer allerdings keinen Zugang zur Börse in Hongkong hat, dürfte als Anleger erst einmal leer ausgehen.

Das muss nicht unbedingt ein Schaden sein, denn so spannend die Story ist, wäre Horizon Robotics nicht das erste, zwar fulminant gestartete, dann aber erst einmal in der Kursversenkung gelandete IPO.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion