DAX – die 20.000er-Marke lockt, muss aber noch warten.

In diesen Tagen macht der DAX den Anlegern Freude, wenn auch nicht alle Branchen gleich stark von den Kursavancen betroffen sind. Die Marke von 20.000 Punkten ist bereits in Sichtweite und könnte in den kommenden Wochen erreicht werden. Allerdings stehen die Indikatoren bereits wieder vor Verkaufssignalen. Zudem steht nach dem neuen Top nun wieder eine kleine Korrekturbewegung an. Diese ist für einen nachhaltigen Aufwärtstrend gesund und notwendig. Somit muss das Erreichen der großen runden Marke noch etwas auf sich warten lassen. Wie schon mehrfach erwähnt, ist die Jahresschussrallye in vollem Gang.

S&P500 – Pull Back ist abgeschlossen, weitere Kursavancen wahrscheinlich

Der S&P500 hat nach dem Ausbruch über die Widerstandszone ein klassisches Pull-Back vollzogen. Von diesem wurde nun ein neuer Anstieg gestartet. Die Marke von 6.000 Punkten ist nicht mehr weit entfernt und könnte in den nächsten Wochen erreicht werden. Die Indikatoren geben hier keine guten Hinweise, da der Trend zu stark ist.

Gold – dürfte kurzfristigen Abwärtstrend beendet haben

Gold hat eine kleine Abwärtsbewegung vollzogen, die als Korrektur gewertet werden darf. Diese Korrektur dürfte inzwischen beendet sein. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, könnte in den kommenden Tagen das bisher erreichte Top überwunden werden. Ein neues Rekordhoch über 2.700 USD ist daher wahrscheinlich.

