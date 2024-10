Bedeutung der USA als Handelspartner Deutschlands hat zugenommen

WIESBADEN (ots) -



- Knapp 10 % der deutschen Exporte gingen 2023 in die USA - höchster Wert seit

mehr als 20 Jahren

- Bedeutung des US-Marktes für Pharmabranche und Maschinenbau gestiegen

- Anteil der auslandskontrollierten Unternehmen mit Hauptsitz in den USA leicht

zugenommen



Die Bedeutung der Vereinigten Staaten für Deutschlands Exportwirtschaft ist

aktuell so groß wie nie in den letzten 20 Jahren. 2023 wurden Güter im Wert von

157,9 Milliarden Euro aus Deutschland in die USA exportiert, das waren wertmäßig

9,9 % der deutschen Exporte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

war dies der höchste Anteil innerhalb der vergangenen 20 Jahre. Die USA waren

damit das neunte Jahr in Folge der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte. Im 1.

Halbjahr 2024 setzte sich die Serie fort. Auch als Herkunftsland deutscher

Importe haben die USA zuletzt an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2023 wurden Waren

im Wert von 94,7 Milliarden Euro importiert, der Anteil an den Importen

insgesamt betrug 6,9 %. Das war der höchste Wert seit 2004 (7,1 %). Die

Vereinigten Staaten waren damit das fünfte Jahr in Folge auf Platz 3 der

wichtigsten Importländer; auch im 1. Halbjahr 2024 nahmen sie diesen Platz im

Ranking ein.







Deutschlands hinter China. Dies liegt an dem hohen Wert der Importe aus China.

Der Abstand zu dem asiatischen Staat ist aber zuletzt geschrumpft: 2022 war der

Außenhandelsumsatz (Summe aus Exporten und Importen) mit den USA noch 50,0

Milliarden Euro geringer als mit China. 2023 waren es noch 1,9 Milliarden. Im 1.

Halbjahr 2024 überholte der Außenhandelsumsatz mit den USA sogar den mit China

um 4,6 Milliarden.



Seit 2017 die höchsten Exportüberschüsse mit den USA



Der Gesamtwert der Exporte in die USA ist nicht nur seit Jahrzehnten höher als

der Gesamtwert der Importe von dort, er hat in den vergangenen Jahren auch

stärker zugelegt: Die Exporte waren im vergangenen Jahr 156,2 % höher als noch

2003 mit damals 61,7 Milliarden Euro. Die Importe stiegen im selben Zeitraum um

141,3 % an (2003: 39,2 Milliarden). Die Folge: Im Jahr 2023 erzielte der

deutsche Außenhandel mit den USA einen Rekord-Exportüberschuss von 63,3

Milliarden Euro. Zudem weist Deutschland mit den USA seit 2017 die höchsten

Exportüberschüsse im Vergleich zu allen anderen Bestimmungsländern aus. Die

Differenz zwischen dem Wert der Exporte in die USA und den Importen aus den USA

ist also nicht nur so hoch wie noch nie, sie ist auch höher als bei jedem Seite 2 ► Seite 1 von 3



Insgesamt sind die Vereinigten Staaten seit 2021 zweitwichtigster HandelspartnerDeutschlands hinter China. Dies liegt an dem hohen Wert der Importe aus China.Der Abstand zu dem asiatischen Staat ist aber zuletzt geschrumpft: 2022 war derAußenhandelsumsatz (Summe aus Exporten und Importen) mit den USA noch 50,0Milliarden Euro geringer als mit China. 2023 waren es noch 1,9 Milliarden. Im 1.Halbjahr 2024 überholte der Außenhandelsumsatz mit den USA sogar den mit Chinaum 4,6 Milliarden.Seit 2017 die höchsten Exportüberschüsse mit den USADer Gesamtwert der Exporte in die USA ist nicht nur seit Jahrzehnten höher alsder Gesamtwert der Importe von dort, er hat in den vergangenen Jahren auchstärker zugelegt: Die Exporte waren im vergangenen Jahr 156,2 % höher als noch2003 mit damals 61,7 Milliarden Euro. Die Importe stiegen im selben Zeitraum um141,3 % an (2003: 39,2 Milliarden). Die Folge: Im Jahr 2023 erzielte derdeutsche Außenhandel mit den USA einen Rekord-Exportüberschuss von 63,3Milliarden Euro. Zudem weist Deutschland mit den USA seit 2017 die höchstenExportüberschüsse im Vergleich zu allen anderen Bestimmungsländern aus. DieDifferenz zwischen dem Wert der Exporte in die USA und den Importen aus den USAist also nicht nur so hoch wie noch nie, sie ist auch höher als bei jedem