Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,16 Prozent auf 133,97 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,20 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die Anleihekurse hatten bereits am Dienstag von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise profitiert. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. "Der massive Rückgang des Ölpreises um über 4 Prozent sorgte gestern für deutlich fallende Renditen an den globalen Bondmärkten und birgt für heute weiteres Performance-Potenzial für Bunds", kommentierte Hauke Siemßen, Analyst bei der Commerzbank.