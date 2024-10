WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

Chaecka schrieb 15.06.24, 10:10

Nach meiner Beobachtung leiden die meisten Maschinen- und Baumaschinenhersteller unter der ein eingebrochenen Nachfrage in China und es sieht nicht so aus, dass dieser Markt zurückgewonnen werden kann. In 2024 werden wohl Umsatz und Ergebnis niedriger ausfallen als in 2023.

Entsprechende Bewertungsabschläge sind die Folge. Keiner weiss, ob diese Thematik im Kurs jetzt ausreichend berücksichtigt wurde.

Dennoch: Die Produkte werden vom Markt aufgenommen, die Umsätze steigen im langfristigen Trend, die Ergebnisse sind stets positiv und die Dividendenrendite ist auskömmlich.



Ich trade nicht. Klar war der Kursrückgang von 30 auf 15 ärgerlich. Wenn es aber weiter runter geht, verdopple ich meine Position und halte sie zur Aufbesserung meiner Rente.

Irgendwann muss die Ukraine aufgebaut und der Sanierungsstau in Deutschland aufgehoben werden.