Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 28-2024

Aktie der Woche

IsoEnergy übernimmt Anfield Energy

IsoEnergy gab jüngst bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung mit Anfield Energy abgeschlossen hat, gemäß der IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Anfield im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans erwerben wird. Anfield besitzt 100 % der Shootaring Canyon Mill im Südosten von Utah, USA, eine von nur drei lizenzierten, genehmigten und gebauten konventionellen Uranmühlen in den Vereinigten Staaten, sowie ein Portfolio an konventionellen Uran- und Vanadiumprojekten in Utah, Colorado, New Mexico und Arizona. Der Besitz der Shootaring Canyon Mill sichert den Zugang zu zwei von nur drei in den USA genehmigten konventionellen Uranmühlen und: Für die Shootaring Canyon Mill wurde beim Staat Utah ein Antrag auf Wiederinbetriebnahme gestellt, um den Durchsatz von 750 tpd auf 1.000 tpd zu erhöhen und die genehmigte jährliche Produktionskapazität von 1 Million lbs U₃O₈ auf 3 Millionen lbs U₃O₈ zu erweitern.

News: IsoEnergy gibt den Erwerb von Anfield bekannt und sichert damit eine erweiterte kurzfristige Uranproduktion in den USA sowie die Shootaring Canyon Mill

Unternehmensnews

Aurania Resources stößt auf hohe Nickelgehalte und unterzeichnet Absichtserklärungen

Aurania Resources hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Corsica Ressources S.A. unverbindliche Absichtserklärungen mit den Gemeinden Ogliastro und Nonza in Cap Corse (Nordkorsika), Frankreich, für den Abbau von Schwermineralstrandseifen unterzeichnet, die stark mit Nickel und anderen Metallen angereichert sind. Die von Activation Laboratories Ltd aus Ancaster, Ontario, durchgeführte Analyse eines Schwermineralkonzentrats, das durch einfaches Goldwaschen des Strandsandes von Hand hergestellt wurde, ergab einen Gehalt von 50,4 % Nickel, 0,701 % Kobalt und 0,476 % Kupfer. Ein von SGS Laboratories in Lakefield, Ontario, produziertes Mozley-Schwerkraft-Tischkonzentrat von magnetischem Strandsand ergab 40,1 % Nickel. Diese Nickelgehalte übersteigen bei weitem alle bekannten Hartgesteinslagerstätten. Ein Nickelvorkommen, bei dem ein potenzielles Beschickungsmaterial für einen Nickel-Mattofen keine Bohrungen, Sprengungen oder Aufbereitung benötigt und möglicherweise direkt von Korsika aus an einen Käufer verschifft werden kann, klingt wie ein Traumszenario. Die Unterstützung durch die lokale Bevölkerung macht dies noch attraktiver.

News: Aurania entdeckt nickelhaltige Strandseifen in Frankreich und unterzeichnet Absichtserklärungen

Collective Mining mit hohen Wiedergewinnungsraten

Collective Mining vermeldete jüngst die Ergebnisse der jüngsten Zyanidierungstests, die an repräsentativen Proben aus den oberflächennahen und tieferen Bereichen seines Apollo-Systems auf dem Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, durchgeführt wurden. Die Testergebnisse ergaben eine durchschnittliche Goldauflösung von 94,3% aus sieben neuen variablen Proben und bestätigten sowie untermauerten die zuvor gemeldeten Goldgewinnungsraten durch Zyanidisierung.

News: Collective Mining meldet aus neuen metallurgischen Variabilitätstests hohe Gewinnungsraten von durchschnittlich 94,3 % für Gold bei Apollo

Endeavour Silver meldet positive Quartalsförderzahlen

Die Produktionsmenge belief sich auf 874.717 Unzen Silber und 9.290 Unzen Gold, was einer Produktionsmenge von 1,6 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht. Die Gesamtproduktion des laufenden Jahres in Höhe von 6,0 Millionen Unzen Silberäquivalent nimmt Kurs auf die aktualisierte Produktionsvorgabe für das Gesamtjahr 2024, die zwischen 7,3 und 7,6 Millionen Unzen Silberäquivalent liegt.

News: Endeavour Silver veröffentlicht Produktionszahlen für das dritte Quartal 2024

Foran Mining schließt 250-Millionen-Dollar-Kredit-Finanzierung ab

Foran Mining gab kürzlich die Unterzeichnung einer geänderten und neu gefassten Kreditvereinbarung und den Abschluss seiner erweiterten, vorrangig besicherten Projektkreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US$ mit einem von Sprott Resource Lending Corp. verwalteten Fonds bekannt. Die Mittel aus der Kreditfazilität werden für den Bau des Projekts McIlvenna Bay im Osten von Saskatchewan sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

News: Foran schließt erweiterte Projektfinanzierungskreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US-Dollar ab

Fortuna Mining mit soliden Quartalsergebnissen

Fortuna Mining meldete jüngst Produktionsergebnisse für das dritte Quartal 2024 aus seinen fünf in Betrieb befindlichen Minen in Westafrika und Lateinamerika. Das Unternehmen verzeichnete eine Goldäquivalentproduktion von 110.820 Unzen; verglichen mit 128.671 Unzen im dritten Quartal 2023 und 116.570 Unzen im zweiten Quartal 2024. Diese bestand aus einer Goldproduktion von 91.251 Unzen, einer Silberproduktion von 816.187 Unzen sowie einer Zink- und Bleiproduktion von 12,8 bzw. 10,0 Millionen Pfund.

News: Fortuna meldet solide Produktion von 110.820 Unzen Goldäquivalent für das dritte Quartal 2024

Fortuna Mining stellt Gerüchte zu Burkina Faso klar

Am 5. Oktober 2024 äußerte sich der Präsident von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, öffentlich zu den im Land tätigen Bergbauunternehmen und dem möglichen Entzug bestehender Bergbaugenehmigungen. Fortuna Mining hat daraufhin das Bergbauministerium des Landes um eine Klarstellung in diesem Punkt gebeten und die Bestätigung erhalten, dass die Regierung nicht beabsichtigt, bestehende Bergbaugenehmigungen zu entziehen, die den Gesetzen von Burkina Faso entsprechen. Die Mine Yaramoko hält alle wesentlichen Gesetze ein und der Betrieb läuft weiterhin normal.

News: Fortuna reagiert auf aktuelle Medienberichte bezüglich Burkina Faso

Fury Gold Mines stößt auf hochgradiges Lithium

Fury Gold Mines konnte jüngst die Ergebnisse von mehreren lepidolit- und spodumenhaltigen Pegmatitaufschlüssen innerhalb des westlichen Claim-Blocks auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekanntgeben. Das Programm zur Entnahme von Aufschlussproben zielte auf den historischen, lepidolithaltigen Pegmatit Fliszar sowie auf neue Gesteinsaufschlüsse in einem Gebiet von etwa 1000 x 500 Metern ab und führte zur Entnahme von 34 Proben. Sieben Proben ergaben hochgradige Werte über 1,75 % Lithiumoxid (Li2O) mit einem Spitzenwert von 4,67 % Li2O.

News: Fury entnimmt hochgradige Lithiumproben bei Éléonore South

Green Bridge Metals stellt Strategieplan vor

Green Bridge Metals vermeldete jüngst einen Strategieplan für die Erweiterung und Wertsteigerung der abgeleiteten Mineralressource gemäß der Mineralressourcenschätzung von 45,1 Millionen Tonnen mit 15 % TiO2 in der Lagerstätte Titac South. Auf der Basis der aktualisierten MRE für Titac South plant das Unternehmen, auf eine Erweiterung der Ressource im Konzessionsgebiet Titac hinzuarbeiten, und zwar durch Erweiterungsbohrungen in Titac South und durch Validierung der historischen Bohrungen im Prospektionsgebiet Titac North. Titac North befindet sich ungefähr 500 Meter nördlich der aktuellen Ressource, wo die TiO2-Mineralisierung, die bei den Bohrungen von 2010 durchteuft wurde, signifikantes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung aufweist. Green Bridge plant die Durchführung dieser Ressourcenerweiterungsbohrprogramme mit dem Ziel, die derzeitige MRE im 4. Quartal 2025 zu aktualisieren.

News: Green Bridge Metals Corporation stellt Strategieplan für die Lagerstätte Titac vor

Hannan Metals bestätigt großes Kupfer-Gold-System

Hannan Metals gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen die erste Phase einer geophysikalischen Induktionspolarisationsuntersuchung ("P) mit einer Länge von 79 Linienkilometern auf dem Previsto-Prospekt innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Valiente in Peru abgeschlossen hat. Diese erste geophysikalische Induktionspolarisationsuntersuchung in Verbindung mit Feldkartierungen und Bodenprobenentnahmen bestätigte ein 6 x 6 Kilometer großes Kupfer- und Gold-Porphyr- und epithermales Gold-Mineralsystem, das durch sieben hochrangige Ziele gekennzeichnet ist, die nun für eine Bohrgenehmigung evaluiert werden. Dabei handelt es sich um zwei Porphyr-Ziele und fünf epithermale Ziele: Ein bedeutender Fortschritt in dieser Saison ist die Identifizierung von fünf epithermale Goldziele, die mit den umfangreichen Goldanomalien im Boden bei Previsto korrelieren.

News: Hannan schließt IP-Geophysikalische Untersuchung ab; Großes Kupfer-Gold-System in Previsto, Peru, bestätigt

Miata Metals schließt richtungsweisende Untersuchung ab und stockt Finanzierung auf

Miata Metals berichtete vor kurzem, dass es eine luftgestützte LiDAR-Vermessung über dem gesamten Goldprojekt Sela Creek in Surinam abgeschlossen hat und derzeit auf die Lieferung der vorläufigen Daten wartet. Zu den LiDAR-Daten gehört ein topografisches Modell, das so bearbeitet wird, dass die Vegetationsdecke entfernt wird, damit die geologischen Strukturen und Adern sichtbar werden. Das geologische Modell wird in den kommenden Monaten die Grundlage für ein umfassendes Kernbohr- und Schürfprogramm bilden.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen die Aufstockung seines zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierungsangebots von Einheiten des Unternehmens auf bis zu 10.623.600 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 CA$ pro Einheit, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6.374.160 CA$ zufließt.

News: Miata Metals schließt LiDAR-Vermessung aus der Luft auf Goldprojekt Sela Creek in Surinam ab

News: Miata Metals kündigt Aufstockung des Privatplatzierungsangebots auf 6,37 Millionen Dollar an

Osisko Development führt weit überzeichnete Finanzierung durch

Osisko Development führt derzeit eine weit überzeichnete Finanzierung durch. Dabei wurden insgesamt 34,5 Millionen US$ erlöst. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Cariboo und seines Projekts Tintic, für die teilweise Rückzahlung seiner bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Osisko Development schließt erste Tranche der angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung für 24,2 Millionen US-Dollar ab

News: Osisko Development schließt 2. Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung ab

News: Update - Osisko Development schließt weitere Tranchen seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Anteilen ab

News: Osisko Development schließt die letzte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 34,5 Millionen US-Dollar ab

Osisko Gold Royalties vermeldet exzellente Quartalsergebnisse

Osisko Gold Royalties verdiente im dritten Quartal 2024 18.408 zurechenbare Unzen Goldäquivalent und verzeichnete im dritten Quartal vorläufige Einnahmen aus Royalties und Streams in Höhe von 57,3 Millionen CA$ und vorläufige Umsatzkosten in Höhe von 2,2 Millionen CA$, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge von etwa 55,1 Millionen CA$ (oder 96,3%) führte. Am 30. September 2024 belief sich Osiskos Bargeldbestand auf 58,5 Millionen CA$. Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens war Ende September 2024 mit 80,7 Millionen CA$ in Anspruch genommen, wobei ein zusätzlicher Betrag von 469,3 Millionen CA$ zur Verfügung steht, der in Anspruch genommen werden kann, zuzüglich einer nicht gebundenen Kreditlinie von bis zu 200,0 Millionen CA$. Die Nettoverschuldung zum 30. September 2024 wurde im dritten Quartal nach Schuldentilgungen in Höhe von 27,3 Millionen CA$ auf 22,2 Millionen CA$ reduziert.

News: Osisko meldet vorläufige GEO-Lieferungen für Q3 2024, Cash-Marge und reduzierten Schuldenstand

Sibanye-Stillwater im Fokus großer Investoren

Sibanye-Stillwater hat vor wenigen Tagen eine formelle Mitteilung erhalten, dass Public Investment Corporation SOC Limited eine Beteiligung erworben hat, die insgesamt 15,048 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater entspricht.

News: Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch PIC

Southern Cross Gold erwirbt weitere Schürflizenzen und beginnt mit regionaler geophysikalischer Untersuchung

Southern Cross Gold beabsichtigt zwei Wohnimmobilien von unabhängigen Dritten zu erwerben und außerdem eine Aktientauschvereinbarung abzuschließen, um 100 % der Aktien von Sparr Nominees Pty Ltd zu erwerben. Sparr besitzt beträchtliche landwirtschaftliche Grundstücke in und um das Sunday Creek Projekt und ca. 18,75 Millionen AU$ in bar. Das Unternehmen erwirbt die beiden Wohnanlagen zum Preis von 1,9 Millionen AU$ in bar. Die Gegenleistung für 100% der Anteile an Sparr sind 22.088.670 Stammaktien von Southern Cross. Diese Vereinbarungen sichern mehrere Grundstücke, die direkt an das Sunday Creek Projekt angrenzen, sowie erhebliche Barmittel. Sie sind entscheidend für die Sicherung zukünftiger Wege für das Sunday Creek Projekt, das sich zu einer expandierenden und bedeutenden globalen Gold-Antimon-Entdeckung entwickelt.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass eine regionale geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation auf dem Projekt Sunday Creek in Victoria begonnen hat

News: SXG schließt Vereinbarung zum Erwerb von Grundstücken ab

News: SXG beginnt mit regionaler geophysikalischer Untersuchung über 6 km Streichlänge

U.S. GoldMining pulverisiert alte Ressourcenschätzung

U.S. GoldMining veröffentlichte jüngst eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das zu 100% unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Demnach beherbergt das Projekt eine angedeutete Mineralressource von 294 Millionen Tonnen mit 0,68 Gramm pro Tonne Goldäquivalent für 6,48 Millionen Unzen Goldäquivalent. Weiterhin beherbergt das Projekt eine vermutete Mineralressource von 198 Millionen Tonnen mit 0,65 g/t Goldäquivalent für zusätzliche 4,16 Millionen Unzen Goldäquivalent. Die geschätzten Unzen Goldäquivalent in der angedeuteten Kategorie sind im Vergleich zur Schätzung von 2022 um etwa 117% gestiegen.

News: U.S. GoldMining verdoppelt die angedeutete Mineralressourcenschätzung auf 6,48 Millionen AuEq Oz mit zusätzlichen 4,16 Millionen Unzen AuEq in vermuteter Kategorie für das Whistler Projekt, Alaska

