Zahlen überzeugen

Insgesamt hält sich die Adidas-Aktie seit nunmehr 2009 in einem weiterhin intakten Aufwärtstrend auf, nach dem letzten Test im November 2022 konnte der Wert an das 61,8 % Fibonacci-Retracement zulegen, in der Charttechnik eine natürliche Barriere. Genau an dieser Hürde beißt sich der Wert nun seit einigen Wochen die Zähne aus. Konsistente Kaufsignale können daher erst über einem Niveau von mindestens 245,00 Euro abgeleitet werden, im Zuge dessen würden im Anschluss Kursgewinne an 271,80 und darüber 302,00 Euro möglich. Um jedoch eine harmonische Aufwärtsbewegung zu etablieren, ist aber noch ein anderes Szenario möglich. Eines, welches die Aktie in den Bereich von 186,15 Euro drückt und damit einer wichtigen Supportzone aus der zweiten Jahreshälfte 2023. Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs genutzt werden.

Adidas AG (Monatschart in Euro) Tendenz:

Fazit: