Seegene und Werfen schließen einen Partnerschaftsvertrag im Rahmen der Initiative zum Technologieaustausch ab

- Werfen, ein weltweit führendes Unternehmen in der Spezialdiagnostik,

unterzeichnet als erstes europäisches Unternehmen einen Partnerschaftsvertrag,

um sich der Initiative von Seegene zum Technologieaustausch anzuschließen.

- Beide Unternehmen gründen gemeinsam ein neues Unternehmen (NewCo) in Spanien,

das als strategisches Zentrum in Europa fungieren und die globale Expansion

der Initiative beschleunigen soll.

- Die Regionalisierung der Entwicklung und Herstellung von syndromischen

Real-Time-PCR-Produkten von Seegene wird diagnostische Produkte hervorbringen,

die speziell auf die Bedürfnisse des lokalen Marktes zugeschnitten sind.



Seegene Inc., ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das Komplettlösungen

für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, gab heute den Abschluss eines

Partnerschaftsabkommens mit Werfen, einem weltweit führenden Unternehmen für

Spezialdiagnostik, über eine Initiative zum Technologieaustausch bekannt. Im

Rahmen der Vereinbarung werden Seegene und Werfen ein gemeinsames Unternehmen

(NewCo) in Spanien gründen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen

vorliegen, was voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 der Fall sein wird.





