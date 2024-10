Lakeside Software ist globaler Leader bei DEX-Lösungen im Jahr 2024 laut ISG Provider Lens(TM)-Bewertung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bell Food Group Aktie zur Diskussion zur Diskussion

Boston (ots/PRNewswire) - Zu den Highlights gehören eine robuste Datenerfassung,KI-Vision und Kundenzentrierung mit SysTrackhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4277474-1&h=3269733569&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4277474-1%26h%3D1861698318%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lakesidesoftware.com%252F%26a%3DLakeside%2B&a=Lakeside+ https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4277474-1&h=1688082642&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4277474-1%26h%3D3137996217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lakesidesoftware.com%252F%26a%3DSoftware&a=Software , das führendeIT-Data-Intelligence-Unternehmen, wurde vom globalen Technologieforschungs- undBeratungsunternehmen Information Services Group (ISG) in seiner ProviderLens(TM)-Bewertung für Future of Work Digital Employee Experience Solutions(DEX-Lösungen) als Leader eingestuft. Der Bericht analysierte 43 Anbieter, undbewertete Lakeside wurde aufgrund seiner Fähigkeit, das Endnutzererlebnis mitArbeitsplatztechnologien zu messen, zu analysieren und zu verbessern undgleichzeitig eine proaktive IT zu fördern, als "Leader".Die führende Position von Lakeside unterstreicht den Anspruch des Unternehmens,End-to-End-Transparenzlösungen bereitzustellen, die die Produktivität undMotivation der Beschäftigten steigern. Das Engagement des Unternehmens wurdedurch die von der ISG ermittelten Stärken zusätzlich bestätigt, darunter:- Umfassende Datenerfassung: Die SysTrack-Plattform von Lakeside erfasst alle 15Sekunden 10.000 Datenpunkte von Endpunkten über eine verteilteComputerarchitektur mit einer intelligenten Sensor-Engine, die 1.250 Sensorennutzt und Schwellenwerte und Muster erkennt, um Warnmeldungen und eineautomatische Problembehebung auszulösen.- Autonome KI-gestützte Arbeitsplatzvision: Die autonome, KI-gestützteArbeitsplatzvision von Lakeside nutzt eine umfangreiche Datenabdeckung undstrukturiertes SQL, um KI-Modelle für die proaktive Überwachung, prädiktiveAnalyse und Problemlösung zu trainieren, die eine detaillierte Ursachenanalyseund die Vorhersage potenzieller Anomalien ermöglichen, bevor diese auftreten.- Kundenzentriertheit und Flexibilität: Lakeside hilft Kunden,Sensorschwellenwerte für ihre Umgebungen anzupassen, bietet APIs für denExport von Erkenntnissen in Power BI-Dashboards und stellt engagierteKundenerfolgsteams bereit, um Innovationen mithilfe von KI zu unterstützen undeinen 24/7-Support zu gewährleisten."Von Gartner, Forrester und nun auch von ISG als Branchenführer eingestuft zuwerden, ist sehr bedeutend. Wir haben uns diese Anerkennungen dadurch verdient,