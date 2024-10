EZB vor Zinssenkung: Wird es ein aggressiver Schnitt?

Am morgigen Donnerstag steht die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an, und es deutet alles darauf hin, dass die Währungshüter die Leitzinsen senken werden. Was noch vor wenigen Wochen als unwahrscheinlich galt, ist nun fast sicher: Eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte.

Doch angesichts der schwachen Konjunktur in der Eurozone und zunehmender Deflationsrisiken wird die Frage immer lauter, ob die EZB sogar zu einem größeren Schritt, einer Senkung um 50 Basispunkte, greifen könnte.