Wachsender Optimismus und finanzielle Zuversicht prägen Geschäftsaussichten in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -



- Deutscher Geschäftsoptimismus über dem globalen Durchschnitt, besonders in

großen Unternehmen und der Elektroindustrie.

- Deutlicher Anstieg der finanziellen Zuversicht, unterstützt durch

Zinssenkungen der EZB und optimistische Zahlungseingänge.

- Der Global Supply Chain Continuity Index hat moderat zugenommen, was auf eine

Verbesserung der Verfügbarkeit von Rohstoffen und Industriegütern hinweist.

Gleichzeitig nehmen branchenspezifische regulatorische Bedenken zu.



Der aktuelle Global Business Optimism Insights Report (GBOI) von Dun &

Bradstreet zeigt, dass der weltweite Geschäftsoptimismus im vierten Quartal 2024

im Vergleich zum Vorquartal steigt. Deutschland verzeichnet positive

Entwicklungen in mehreren Bereichen: Der Geschäftsoptimismus nimmt spürbar zu

und die finanzielle Zuversicht steigt deutlich, unterstützt durch die

Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank. Der GBOI analysiert die

Geschäftsstimmung, Erwartungen zu Lieferketten, Finanz- und

Investitionsbedingungen sowie ESG-Initiativen von 10.000 Unternehmen aus 17

Branchen in 32 Ländern.









Der Global Business Optimism Index setzt seinen Aufwärtstrend fort und steigt im

vierten Quartal 2024 um 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Über 75 Prozent der

Unternehmen - insbesondere kleinere - blicken optimistisch auf ihre Auftragslage

sowie auf Inlands- und Exportaufträge. Das Gastgewerbe und die

Lebensmittelindustrie zeigen hier besondere Zuversicht.



Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Stabilisierung der globalen

Lieferketten wider: Der Global Supply Chain Continuity Index legt um 7 Prozent

zu. Dies deutet auf verbesserte Erwartungen an ein günstiges geldpolitisches

Umfeld weltweit hin. Gleichzeitig zeigt die Umfrage, dass branchenspezifische

regulatorische Bedenken zunehmen: 32 Prozent der Unternehmen nennen dies als

eine ihrer Hauptsorgen. Nationalismus, einschließlich Exportbeschränkungen für

wichtige Technologien und



Deutsche Unternehmen optimistisch: Wachstum bei Geschäftsklima und Investitionen



- Global Business Optimism Index: Der Geschäftsoptimismus deutscher Unternehmen

wächst um 7 Prozent und erreicht 136 Punkte, was ihn leicht über dem globalen

Durchschnitt von 131 Punkten platziert. Besonders große Unternehmen sowie die

Hersteller von Elektrogeräten, Elektronik und Hardware profitieren von diesem

starken Zuwachs.

- Global Business Financial Confidence Index: Die finanzielle Zuversicht in der

deutschen Wirtschaft steigt im vierten Quartal 2024 deutlich um 9 Prozent auf Seite 2 ► Seite 1 von 3



