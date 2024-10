VCI Global mischt mit!

Aktuell fließen Milliarden ins Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. In den USA sind es vor allem die großen Tech-Konzerne wie Alphabet oder Meta, die massiv dieses Business aufbauen. In Asien gehört VCI Global zu den Aktivposten. Das Unternehmen konnte sein KI-Cloud-Computinggeschäft kräftig stärken, denn das Unternehmen erhielt eine Investitionszusage für die Tochter VCI AI über 30 Mio. US-Dollar.

Die Tech-Riesen investieren Milliarden

Die Investitionen in die Künstliche Intelligenz nehmen weltweit zu. Analysten schätzen, dass allein die Tech-Konzerne Microsoft, Alphabet, Apple, Meta und Amazon in den kommenden Jahren mehr als 100 Mrd. US-Dollar in dieses Geschäft stecken werden. Der jüngste Deal von Open AI, der Firma hinter ChatGPT, bestätigt dies. So gelang dem Unternehmen eine der wohl größte Finanzierungsrunden der vergangenen Jahre. Open AI sammelte laut Medienberichten 6,5 Mrd. US-Dollar ein und werde nun mit mehr als 150 Mrd. US-Dollar bewertet. Zu den Investoren sollen neben SpaceX auch der TikTok-Eigner ByteDance gehören.

Doch nicht nur in Nordamerika spielt die KI-Musik. In Asien gehört VCI Global (0,13 US-Dollar, ISIN: VGG982181031) zu den aktiven Unternehmen. So hat sich die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Listing an der Nasdaq eine Kapitalzusage in Höhe von 30 Mio. US-Dollar gesichert, um sein KI-Cloud-Computing-Geschäft zu stärken. Geldgeber ist Alumni Capital LP, die bereits zuvor 5 Mio. US-Dollar bei VCI investiert hatten. Die Mittel entsprechen einer Zusage, die VCI Global bei Bedarf abrufen kann; ist aber dazu nicht verpflichtet. Das Unternehmen plant damit den strategischen Ausbau seines KI-Business über die Tochter VC AI Limited. Die plant 2025 den Bau des ersten AI Computing Center (AICC) in Malaysia. Dieses Rechenzentrum wird mit 512 NVIDIA H200 Tensor Core GPUs ausgestattet sein und soll laut VCI Global zu den 30 besten weltweit gehören. Die Chips ermöglichen die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit, also genau das, was KI- und Hochleistungsrechenanwendungen benötigen.