DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

AndWie schrieb 09.10.24, 11:46

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 65 Franken auf "Buy" belassen. Im September habe sich dank intensiveren Marketings ein klarer Aufschwung bei den Online-Apotheken gezeigt, die Sommerflaute sei vorüber, schrieb Analyst Martin Comtesse in seinem am Mittwoch vorliegenden E-Rezept-Datentracker für den deutschen Markt. Seit Juli habe vor allem Redcare Pharmacy deutlich Fahrt aufgenommen. Die App-Downloads zeigten ein ähnliches Bild./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 15:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 19:00 / ET