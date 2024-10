SAP stößt ASML vom europäischen Tech-Thron

Kampfkater1969 schrieb 26.06.24, 13:56

Was man so hört, kommt der KI-Zug bei SAP nun so richtig in Fahrt......alleine bis Ende 2024 soll eine dreistellige Zahl an Funktionen in allen möglichen Bereichen/Branchenlösungen den Anwendern signifikante Ersparnisse bringen, Mehrwerte.....eine davon ist =



Lieferscheine der Speditionen werden am Werkstor mit einem Foto erfasst pro Seite...die KI bucht alles (!!) vollautomatisch in alle Folgesysteme ein....bisher erfolgten manuelle Prüfungen und Erfassungen..einer der Pilotkunden nun pro Standort Kostenersparnisse mehrere Millionen Euro....



Und es hat erst begonnen......wird künftig keine Anwendung der SAP mehr geben, die keine KI hat.