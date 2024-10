Immer mehr Pendler - München bleibt bundesweite Nummer Eins

MÜNCHEN/FÜRTH (dpa-AFX) - Keine andere Stadt in Deutschland zieht so viele Pendler an wie München. Der aktuelle Pendleratlas weist für die bayerische Landeshauptstadt 525.000 Einpendler im Jahr 2023 aus, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Das sind gut 7000 mehr als 2022 und 20.000 mehr als vor zwei Jahren. Auch bayernweit gibt es immer mehr Pendler. Seit 2021 ist ihre Zahl um rund 100.000 auf 4,5 Millionen gewachsen.

Im bundesweiten Ranking der Pendlerziele folgt auf München Berlin mit 467.000 Einpendlern, vor Frankfurt am Main mit 463.000 und Hamburg mit 460.000. Berlin holt in der Statistik allerdings auf: Seit 2021 liegt der Zuwachs dort bei fast zwölf Prozent. Dadurch hat es sich in den beiden Jahren bereits an Frankfurt und Hamburg vorbeigeschoben.