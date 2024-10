GameStop: Na endlich!

fenjatabke schrieb 11.10.24, 12:01

Was ist daran so schwierig zu verstehen.....das es darum geht zu profitablen Wachstum zu kommen. Der Vorgang. Nicht Wachstumsunternehmen, die es schon sind. Wieder unsinnige falsche Unterstellung hier im Forum.

Zitat Cheng

Die hässliche Teenagerphase des profitablen Wachstums



Dies ist eine Phase, die einst wachstumsstarke und umsatzstarke Unternehmen (die typischerweise transaktionsorientiert sind) durchlaufen, wenn sie versuchen, profitabel zu werden.



Phase 1: Sie beginnen mit hohem Umsatzwachstum und hoher Burn-Rate. Dann erkennen Sie aufgrund der Marktbedingungen, dass Sie profitabel werden müssen.



Phase 2: Sie streben nach operativem Leverage:

- Sie senken die Betriebskosten – ineffiziente Marketingausgaben, Personalbestand usw.

- Voller Fokus auf der Verbesserung der Bruttomargen – Preisgestaltung, Herstellungskosten, Versand usw.



Phase 3: Sie konzentrieren sich auf die Verbesserung der Working-Capital-Dynamik.

- Neuverhandlungen mit Verkäufern, Lieferanten, Herstellern usw. zur Verbesserung der Zahlungsbedingungen und Verbesserung der Liquidität.



Phase 4: Sie bereinigen die Bilanz

- Lagerbestände optimieren, Schulden neu verhandeln/refinanzieren, versuchen, Barmittel zu konsolidieren usw.



Während dieser vier Phasen sinkt der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (manchmal erheblich), weil Sie mit den vorherigen Quartalen mit hohen Marketingausgaben konkurrieren. Aus diesem Grund wird dies die „hässliche Teenagerphase“ genannt – es sieht hässlich aus, wenn Sie nur auf den Umsatz schauen. Aber es gibt normalerweise gute Zeichen:



-Die Effizienz von Marketing und Vertrieb verbessert sich

-alle Betriebsausgaben sinken als Prozentsatz des Umsatzes

-EBITDA und/oder OCF wachsen



Phase 5: Der Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr, aber Sie haben Profitabilität erreicht (EBITDA und/oder FCF).



In dieser Phase sind Sie für die Welt noch ein Hässlicher, weil die Einnahmen zurückgehen, aber das Ende der Teenagerjahre zeichnet sich am Horizont ab.



Phase 6: Aufrechterhaltung der Rentabilität und Rückkehr zum Umsatzwachstum im Jahresvergleich, indem Sie einen Teil Ihres eigenen Cashflows wieder in Wachstum investieren.



Dies geschieht typischerweise in 4 Schritten:

-Schritt 1: Sequentielles Q/Q-Bruttomargenwachstum

-Schritt 2: Sequentielles Q/Q-Umsatzwachstum

-Schritt 3: Wachstum der Bruttomarge im Jahresvergleich

-Schritt 4: Umsatzwachstum im Jahresvergleich



Das Umsatzwachstum resultiert zunächst aus der Bereitstellung eines echten Kundenwerts und dann aus:

-effiziente Marketingausgaben

-Einführung neuer Produkte

-Ausbau neuer Kanäle

-Reaktivierung abgewanderter Kunden

-Preisgestaltung

-Verteidigung der Basis treuer Kunden



Das Herausfordernde an dieser Reise ist, dass die hässliche Phase lange dauern kann. Von Phase 1 bis 5 bekommt man nicht viel Anerkennung. Erst wenn man Phase 6 erreicht, glauben Außenstehende wieder an das Unternehmen. Aber diejenigen, die dem Unternehmen nahe stehen, können beobachten, wie jede Phase gemeistert wird, und wissen, dass das Unternehmen in die richtige Richtung geht. Um ehrlich zu sein, haben Sie das endgültige Endziel jedoch erst erreicht, wenn Sie Phase 6 erreicht haben.



** Der Klarheit halber sei gesagt, dass es sich hierbei um eine allgemeine Beobachtung bei mehreren verschiedenen Unternehmen in unterschiedlichen Kontexten handelt, an denen ich in vielen Fällen nicht beteiligt bin. Dies ist keine Beobachtung oder Vorhersage, die sich auf ein bestimmtes Unternehmen

Zitat Ende

https://x.com/larryvc/status/1787952966512652479?s=46