Tecan-Warnung verstimmt Anleger von Sartorius vor Zahlen

(neu: Kurs, Experten und Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben bei Sartorius vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen des Pharma- und Laborzulieferers kalte Füße bekommen. Auslöser waren kassierte Jahresziele des Branchenkollegen Tecan aus der Schweiz wegen eines schwierigen Marktumfeldes und einer kurzfristig nicht zu erwartenden Besserung der Lage.

Während die Tecan-Papiere in Zürich am späteren Vormittag um 11,5 Prozent auf 236,00 Franken absackten, gaben im Dax die Vorzugsaktien von Sartorius 3,3 Prozent auf 230,40 Euro nach. Dabei fielen sie auch unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Zeitweise ging es mit 223,90 Euro sogar auf den tiefsten Stand seit Ende Juli nach unten. Im laufenden Jahr steht ein Minus von bald einem Drittel zu Buche, womit das Papier das mit Abstand schwächste im 40 Werte umfassenden Leitindex ist. Dieser selbst fuhr seit dem Jahreswechsel ein Plus von 16 Prozent ein.