Weltgrößte Hörakustik-Messe feiert den neuen Bluetooth®-Standard / ReSound präsentiert Erweiterung der ersten Hörsystemfamilie Made for Auracast sowie Auracast-fähiges Funkzubehör

Münster/Hannover (ots) - Er ist der Game-Changer für die Welt der vernetztenHörsysteme: Der neue Standard Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast(TM)Broadcast Audio steht im Fokus des heute beginnenden 68. EUHA-Kongresses (16. -18. Oktober in Hannover). Auf der größten Hörakustik-Messe der Welt können dieVorteile bereits erlebt werden: Denn die Hörsystemfamilie ReSound Nexia(TM)steht nicht nur für exzellente Klangqualität und bestes Hören in lauterUmgebung. ReSound Nexia ist zugleich das erste Hörsystem Made for Auracast.Pünktlich zum Kongress erweitert GN die erfolgreiche Produktfamilie um zweiattraktive Modelle. Zudem stellt ReSound neben dem TV-Streamer+ mit demMulti-Mic+ ein zweites wegweisendes Bluetooth-Zubehör vor: das weltweit ersteexterne Mikrofon mit Auracast(TM)."Schon jetzt hat ReSound Nexia unsere Erwartungen weit übertroffen", soHans-Christian Drechsler, Direktor Produkt-Marketing der GN Hearing. "Es ist dasbislang erfolgreichste Hörsystem von ReSound; und wir haben die Produktfamilieausgebaut. Pünktlich zur Messe präsentieren wir zwei weitere wegweisendeLösungen: ReSound Nexia ITC ist unser bislang kleinstes batteriebetriebenes,wireless-fähiges Im-Kanal-System. Und mit der wiederaufladbaren,wireless-fähigen CROS-Hinter-dem-Ohr-Lösung (HdO) stellen wir eine weitereinnovative Lösung für Menschen mit einseitiger Taubheit vor. Absolutes Highlightin den Augen vieler Kunden ist jedoch ReSound Nexia microRIC 60S, das kleinsteAkku-RIC-System des Marktes. Bei ihm können Hörakustiker übrigens fortan selbstdas Gehäuseoberteil auswechseln."ReSound Nexia besticht durch exzellenten Klang und bestes Hören auch in lauterUmgebung. Und es ist das weltweit erste Hörsystem mit dem neuen StandardBluetooth LE Audio und Auracast. Hinzu kommt, dass sich alle ReSound Hörsystemedank der neuen Anpass-Software ReSound SmartFit(TM) 2.0 noch schneller undintuitiver anpassen lassen. Der Home-Bildschirm ist deutlich aufgeräumter unddie Anzahl der Klicks für Voreinstellungen wurde um 62 Prozent verringert. Überdie neue Katalog-Funktion können verschiedene Technikstufen direkt miteinanderverglichen werden. Das erleichtert die Produktauswahl und unterstützt dieBeratung.Weltweit erstes externes Mikrofon mit Auracast sowie wegweisendesKomplettportfolio und attraktive digitale Services"Im Fokus unseres diesjährigen Auftritts steht zudem das weltweit erste externeMikrofon mit Auracast", so Hans-Christian Drechsler. "Das kleine Multi-Mic+ kannaufgenommene Audiosignale an mehrere Auracast-fähige Empfänger gleichzeitigsenden - an kompatible Hörsysteme oder auch Kopfhörer. Es wurde entwickelt, um