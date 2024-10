Firmenräder von Company Bike für Vinzenzmurr

München (ots) - Company Bike gewinnt Vinzenzmurr als Partner und baut seine

regionale Präsenz weiter aus



Der seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich bestehende Anbieter für

Firmenrad-Leasing, Company Bike, hat einen wichtigen Neukunden im Raum München

für sein innovatives Firmenrad-Programm gewonnen und baut damit sein regionales

Kundenportfolio weiter aus. Durch die Zusammenarbeit ermöglicht das bekannte

Traditionsunternehmen Vinzenzmurr seinen Mitarbeitenden künftig das Radeln per

Dienstrad - beruflich als auch privat.



Firmenrad-Leasing stärkt die Arbeitgeberattraktivität, fördert die Gesundheit

und schont die Umwelt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und

Nachhaltigkeitsanforderungen gewinnt das Konzept weiterhin an Bedeutung.

Gleichzeitig erfreut sich der Corporate Benefit bei den Mitarbeitenden großer

Beliebtheit, da das Dienstrad von Company Bike

(https://company-bike.com/fuer-unternehmen/) eine flexible, nachhaltige

Mobilität bietet und die hochwertigen (E-)Bikes zu günstigen Leasingraten

beruflich wie privat genutzt werden können.





Münchner Traditionshaus Vinzenzmurr als Vorreiter fest im SattelUm wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen mit der Zeit gehen. MitHingabe und Mut wurde aus einem kleinen Metzgereibetrieb ein überregionalesUnternehmen mit über 230 Filialen, davon 150 in München. Neben derKundenzufriedenheit hat die Wertschätzung der Mitarbeitenden höchste Priorität.Die Integration des Company Bike Firmenrad-Programms als zeitgemäßen CorporateBenefit bestätigt den unternehmerischen Weitblick des Traditionshauses.Eine Besonderheit der Zusammenarbeit zwischen Vinzenzmurr(https://vinzenzmurr.de/) und Company Bike ist die örtliche Nähe: Der Fahrtwegzwischen beiden Firmen beträgt weniger als fünf Minuten mit dem Fahrrad. ImRahmen seiner deutschlandweiten Geschäftstätigkeit liegt es Company Bikebesonders am Herzen, für Unternehmen aus der Region die erste und richtige Wahlzu ein."Wir sind stolz darauf, künftig mit Vinzenzmurr zusammenzuarbeiten. Insbesondereder regionale Aspekt zeigt, dass etablierte Unternehmen auch oder besondersaufgrund der örtlichen Nähe ihr Vertrauen als THE RIDE CHOICE in uns setzen. Alsdigitales Unternehmen, persönlich zu agieren - so stellen wir uns mitunter eineerfolgreiche Partnerschaft vor. Und mit Vinzenzmurr setzen wir genau das um," soFabian Kral, CSO Company Bike.Weitere Informationen zu Company Bike unter: http://www.company-bike.comÜber Company Bike:Als einer der deutschlandweit führenden Anbieter fürs (E)-Bike-Leasingmobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mitDienstfahrrädern. Company Bike sorgt für einen Rundum-Sorglos Service - dankindividualisiertem Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes undFahrrädern, professioneller Beratung, persönlicher Auslieferung vor Ort undeinem mobilen Reparaturservice. Company Bike motiviert mit seinem einzigartigenDienstrad-Programm zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und rückt dabei dieGesundheit der Mitarbeitenden, ein aktives Umweltengagement im Sinne der CO2Einsparung sowie das Ziel einer lebenswerten Zukunft in den Fokus.