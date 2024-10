In München lebten anteilig die meisten Akademikerinnen und Akademiker

WIESBADEN (ots) -



- Am 15. Mai 2022 hatten 20 % der Personen ab 15 Jahren einen akademischen

Abschluss

- Höchster Anteil an Akademikerinnen und Akademiker in München (41 %), höchster

Anteil an Promovierten in Heidelberg und Jena (7 %)

- Ergebnisse zu Bildung und Erwerbstätigkeit ab sofort in der Zensusdatenbank

verfügbar



Am 15. Mai 2022 hatten in Deutschland 20 % der Personen ab 15 Jahren einen

akademischen Berufsabschluss (Bachelor, Master, Diplom oder Promotion). Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Veröffentlichung der

Zensus-Ergebnisse zu Bildung und Erwerbstätigkeit in der Zensusdatenbank

weiterhin mitteilt, hatten 40 % der Menschen eine Lehre oder Berufsausbildung im

dualen System absolviert. 12 % hatten einen Fachschulabschluss. 27 % der

Personen waren (noch) ohne beruflichen Bildungsabschluss.







in der Tabelle 2000S-1003 der Zensusdatenbank verfügbar: https://ergebnisse.zens

us2022.de/datenbank/online/statistic/2000S/table/2000S-1003



Lehre oder Berufsausbildung über alle Altersgruppen am häufigsten verbreitet



Über alle Altersgruppen war der berufliche Abschluss einer Lehre oder

Berufsausbildung im dualen System am häufigsten verbreitet. In der Altersgruppe

30 bis 49 Jahren hatten 38 % eine Lehre oder Berufsausbildung im dualen System

absolviert. Bei den 50- bis 64-Jährigen waren es 47 % und in der Altersgruppe ab

65 Jahren die Hälfte (50 %). Den höchsten Anteil an Akademikerinnen und

Akademiker gab es mit knapp einem Drittel (29 %) in der Altersgruppe 30 bis 49

Jahre.



Alle Ergebnisse zu "Personen ab 15 Jahren: Alter (5 Altersklassen) - Höchster

beruflicher Abschluss" sind in der Tabelle 2000S-2032 der Zensusdatenbank

verfügbar: https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/table/2000S-2032



In München, Erlangen und Heidelberg lebten anteilig die meisten Akademikerinnen

und Akademiker



Im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte lebten in Deutschland anteilig

die meisten Akademikerinnen und Akademiker in großen Universitätsstädten: In

München (41 %), Erlangen (40 %) und Heidelberg (39 %) waren akademische

Berufsabschlüsse am häufigsten verbreitet. Promovierte waren am häufigsten in

Heidelberg (7 %), Jena (7 %) und Tübingen (5 %) vertreten. Dort lebten anteilig

die meisten Personen ab 15 Jahren mit einer Promotion.



Im Vergleich der Bundesländer waren akademische Abschlüsse am häufigsten in den

Stadtstaaten Berlin und Hamburg (jeweils 32 %) verbreitet. Hessen war mit 22 %

Akademikerinnen und Akademikern das Flächenland mit dem höchsten Anteil. Seite 2 ► Seite 1 von 3



