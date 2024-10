Merz über Scholz Vertrauensfrage droht man nur einmal an CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) davor gewarnt, die Vertrauensfrage als Druckmittel gegen die eigene Fraktion zu benutzen. "Das droht man nur einmal an, beim nächsten Mal muss man es machen", sagte Merz in der …