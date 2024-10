Jefferies senkt Ziel für LVMH auf 560 Euro - 'Hold'

Sal-Paradise schrieb 26.09.24, 11:45

Dieses "Ruckzuck" gehört bei LVMH fast schon zur DNA, weshalb es hier ja wenig sinnvoll ist, immer auf noch tiefere Kurse zuzuwarten.

Da streut man Drawdown-Risiken eben mit Bruchstückkäufen, was die meisten Broker ja längst anbieten. Klar ist, dass das jetzt noch nicht

in trockenen Tüchern ist, weil wir diese extremen Schwankungen längst gewöhnt sind. Aber wer jetzt noch draußen steht, kann nicht mehr

automatisch davon ausgehen, dass wir zeitnah die nächste Welle nach unten erleben. Gut möglich, dass die übliche Herbst-Agonie an der Börse

diese Woche beendet und somit die Saure-Gurken-Zeit erheblich verkürzt wird, was leider auch ich auch nicht beantworten kann.



Was ich aber auch nicht muss, da ich ja gut investiert bin, obwohl ich noch liquide Mittel habe. So oder so wird LVMH immer Qualität bleiben

und sollte so ein Titel dann Mal stagnieren, nehme ich das hin. Gibt genügend andere Einzeltitel, die dann eben besser laufen. So what?