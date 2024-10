Expertentreff definiert die "Next Generation Q"

Frankfurt/Main (ots) - Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Am 7.

November 2024 versammelt sich die deutsche Qualitätsmanagement-Community zum

DGQ-Qualitätstag in Frankfurt am Main. Zum achten Mal lädt die Deutsche

Gesellschaft für Qualität (DGQ) zu diesem Expertentreff ein. Die Teilnehmenden

erwartet im House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen

wieder ein intensiver, interaktiver und kreativer Austausch sowie viel Raum zum

Netzwerken.



Zukunft des Fachgebiets und Fokus auf nächste Generation







Zum einen geht es um die Frage der Weiterentwicklung des Qualitäts-Fachgebiets:

Entsprechend widmet sich die Veranstaltung der Frage, welchen Einfluss die

aktuellen Mega-Trends wie Nachhaltigkeit und New Work oder der Fachkräftemangel

auf Methoden, Ressourcen und Strategien des Qualitätsmanagements haben. Aber

auch disruptive Technologien wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und deren

Einfluss auf Methoden und Kompetenzen im Qualitätsmanagement spielen eine

zentrale Rolle im Veranstaltungsprogramm. Zum anderen rückt das Motto "Next

Generation Q" die nächste Generation an Menschen in den Fokus, die in den

kommenden Jahren und Jahrzehnten die Gestaltung des Qualitätsmanagements

maßgeblich prägen werden.



"Wir freuen uns auch 2024 auf einen regen Austausch mit der

Qualitätsmanagement-Community", erklärt Claudia Welker, Geschäftsführerin der

DGQ. "Das Motto verdeutlicht, dass wir auf dem diesjährigen DGQ-Qualitätstag ein

besonderes Augenmerk auf die Frage legen werden, welche Auswirkungen disruptive

Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Megatrends wie Nachhaltigkeit auf

das Qualitätsmanagement haben. Welche Chancen und Risiken bestehen? Wir wollen

dabei aber auch die nachfolgende Qualitätsmanagement-Generation in den

Mittelpunkt rücken. Hier liegt die Herausforderung darin, die

generationenübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, indem wir der 'Next

Generation Q' zuhören, sie verstehen und sie unterstützen. So lassen sich

Innovation und Erfahrung bereits heute mehrwertstiftend verbinden."



Spannende Workshops und interaktive Vorträge



Der DGQ-Qualitätstag bietet auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus

Workshops und Vorträgen. Besonderen Wert legt die DGQ auf die Interaktion der

Teilnehmenden. Entsprechend bilden Workshop-Formate den Schwerpunkt des

Programms. Dort erhalten die Teilnehmenden zunächst kurze Themen-Impulse und

arbeiten dann gemeinsam an aktuellen Fragestellungen aus dem Qualitätsbereich.

Hierdurch eignen sich die Teilnehmenden aktuelles Wissen an und profitieren

außerdem direkt vom Austausch mit anderen Fachleuten. Die Workshops werden von Seite 2 ► Seite 1 von 2



