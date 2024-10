WARBURG RESEARCH stuft Evotec auf 'Buy'

watchingtheflood schrieb 14.10.24, 00:44

Bei MOR hat in den letzten Jahren niemand auch nur ansatzweise die Pipeline überblickt, geschweige denn, "bewertet".



Zum einen, weil in den Partnerschaften der Geldgeber den Informationsfluss nach außerhalb bestimmt hat - und in dem Fall war da Schweigen befohlen.



Zum anderen kann keiner unserer Foristen hier auch nur ansatzweise irgend etwas "bewerten" - oder ist hier jemand sehr breit aufgestellter Forscher UND Pharma-Manager? Glaube ich kaum.

Das gleiche gilt für die hier viel zitierten Analysten der Banken, Vergesst es einfach.



Die einen versuchen nach wie vor, EVO mit dem aktuellen Ergebnis, oder dem vom nächsten Jahr zu bewerten - das ist natürlich zu kurz gesprungen, wie hier oft genug schon gepostet. Aber man möchte es einfach nicht begreifen.

@ - nenne mir doch mal die US-Peers aus dem von Dir zitierten "Report" - bin ich mal gespannt.

Auch z.B: eine über jeden Zweifel erhabene Lonza leidet unter den aktuellen Marktbedingungen, und auch deren Kurs ist daher mächtig unter Druck.



Die anderen Foristen mühen sich mit der Pipeline ab, die aber so wenig zu greifen ist, wie ein Stück nasse Seife.



Am Ende ist es ganz einfach:

EVO muss mit dem Auftragsgeschäft zwingend zwei Dinge machen:

a) vernünftige Margen erwirtschaften

b) Erfolge erzielen



Wenn das Brot-und-Butter-Geschäft (Auftragsforschung) nicht funktioniert, passieren zwei Dinge:



Die Auftragsforschung ist NICHT das, was EVO spannend macht, wer das glaubt und die Firma so bewertet, sollte lieber P&G kaufen, da kann man Erträge rauf und runter bewerten. Bei EVO geht es um etwas anderes, und dazu braucht es ForschngsERFOLGE:



1. Wenn Auftragsforschung passiert - gut, der Laden schreibt dann schwarze Zahlen UND erzeugt die Mittel für die EIGENE PIPELINE + INVESTITIONEN in die neueste Technologie - was elementar ist, denn niemand weiß, welche Plattformen und Ansätze in der Zukunft Erfolg haben werden.

2. Wenn Auftragsforschung Meilensteine produziert - noch besser

3. Wenn Auftragsforschung Produkte hervorbringt - sehr viel besser, weil Umsatzbeteiligung



Zu 1.

Ja, man muss sich breit aufstellen, aber das ganze ist auch zunehmen immer teuerer und so ist es notwendig, auch mal gegenzusteuern, um sich wieder etwas mehr zu konzentrieren - was gerade passiert. Das macht jedes Unternehmen, ich weiß nicht, was daran ausgerechnet bei EVO zu kritisieren ist.



Zu 2.

Sind nicht kalkulierbar, bringen uns aber finanziell nach vorne und daher sind Fehlschläge wie mit Bayer halt ungünstig.





Und noch was, wobei ich mich frage, ob man das ernsthaft hier diskutieren muss:



Was "der Markt" macht,... der hat doch immer recht.

Das ist natürlich Blödsinn, der Markt bildet eine Momentaufnahme ab, in der WENIGE % der Altaktionäre Aktien abgeben und die geichen Aktien auch von jemanden GEKAUFT werden. Der große Mehrheit der Altaktionäre ist offenbar NICHT der Meinung, dass der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist, sondern er hält still und wundert sich über die wenigen %, die verkauft haben. Wer verkauft, und ggf. dazu genötigt wird, wie z.B. Fonds, die bei Unterschreitung gewisser prozentualer Verluste verkaufen MÜSSEN, erfahren wir ggf. später.



LV - traditionelle Begleiter von EVO, warum auch immer. Die waren auch der einzige Grund, weshalb EVO in 2021 MEME-STock wurde mit Kursen über 40 €. Nichts anderes, zumindst nichts mit Corona. Ja, wir werden geshortet, aber es gibt noch keine Zitronen, oder Batmänner, oder Reichskanzler, die uns mit irgendwelchen Schrott behelligt haben - das hat EVO ja bislang erfolgreich selber hin bekommen. Kann man lange diskutieren, aber die Serie an Mißgeschicken ist beeindruckend und auch nicht immer reiner Zufall.



ÜBbrnahme - Wenn etwas nur billig genug ist, kann auch ein völlig branchenfremder Investor ein Unternehmen mit Gewinn zerschlagen. Auch bei EVO. Das würde aber vorhandene Synergien und damit viel Wert zerstören. Wenn man die vorhandenen Plattformen, das Wissen und die Produktionsmöglichkeiten betrachtet, liegt wohl auf der Hand, dass sowohl Auftragsforschung wie auch Eigenforschung auf die gleichen Ressourcen zugreifen. Was will man da sinnvoll aufteilen? Ein Fledderer kann dann aus einem Appel mit Ei einen Appel mit Ei und einem Schnaps machen, mehr nicht. Das wäre aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht völlig irre.



Was kommt als nächstes:

Zumindest nicht der Sonnenaufgang. Wie oben dargestellt, müssen wir erst mal wieder Geld verdienen, damit die Grundlage für wiederum späteres Neugeschäft gegeben ist. Man muss immer am Ball bleiben und das bedeutet auch Vorlaufkosten.

Für das EVO-Geschäftsmodell ist Stillstand tödlich.



Es ist mir aus dem vorgenannten auch völlig Wurst, wie die Zahlen, oder auch die übernächsten Zahlen ausfallen. Wer Zahlen w*chsen will, soll es gerne tun, es ist müßig, solange wir wieder on track kommen.



Wir haben übrigens auch Schulden, und kosten auch Geld. Wir sind leider nicht Biontech, und nein, auch für die macht eine Übernahme von EVO keinen Sinn.



Wir sind deutlich unterbewertet, auch wenn niemand einen konkreten Wert ermitteln könnte, dafür gibt es viel zu viele Unbekannte in der Gleichung. Tatsache ist, es ist eine sehr breite und immer schlagkräftiger werdende Grundlage vorhanden, die aber noch Zeit braucht.