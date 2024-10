STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MJ0MCR)

ASML hat wegen enttäuschender Auftragseingänge die Prognosen für 2025 gesenkt. Der Nettoumsatz wird nun auf 30 bis 35 Milliarden Euro geschätzt, verglichen mit den vorherigen 30 bis 40 Milliarden Euro. Trotz eines erwarteten Umsatzanstiegs im vierten Quartal soll die Marge weiter sinken. Die Bruttomarge wurde auf 51 bis 53 Prozent korrigiert. Die Aktie fällt heute um über 3 % auf 646,80 Euro. Anleger in Stuttgart reagieren pessimistisch und verkaufen einen Call-Optionsschein auf ASML. 2. Knock-out-Put auf Alibaba (WKN UP2KN9)

Die Alibaba-Aktie dümpelte dieses Jahr mehr oder weniger vor sich hin, bis die chinesische Regierung mit ihrem angekündigten Konjunkturprogramm die Initialzündung gab und der Aktienkurs des Online-Riesen Anfang Oktober um bis zu 40 % in die Höhe schoss. Mit 117,80 US-Dollar erreichten die Papiere ihren höchsten Stand seit Anfang 2023. Die Euphorie beruhigte sich in der Folge etwas, aktuell kostet eine Alibaba-Aktie 101,84 US-Dollar. An der Euwax wird heute ein Knock-out-Put auf Alibaba rege gehandelt. 3. Knock-out-Call auf DAX (WKN GJ3VRZ)

Der Schwung aus den ersten Handelstagen der Woche ist erst einmal raus am deutschen Aktienmarkt. Für den DAX geht es heute um 0,4 % nach unten. Doch Marktexperten schüren Hoffnungen auf eine mögliche Fortsetzung der Kursrally und betrachten den heutigen Tag als Verschnaufpause. Nach seinem gestrigen Rekordhoch von 19.633 Punkten zieht sich der DAX heute wieder in Richtung 19.400 Punkte zurück. Knock-out-Anleger handeln weiter eifrig den DAX, ein Call ist derzeit eines der meistgehandelten Produkte.

Euwax Sentiment Index

Nach seinem starken Wochenauftakt nimmt sich der DAX heute eine Pause und notiert bei 19.400 Punkten rund 0,4 % tiefer als am Vortag. Die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern bleibt dennoch leicht optimistisch, der Euwax Sentiment zeigt +9 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

China: Wie nachhaltig ist die Kursparty? | Börse Stuttgart | NIO | BYD | Alibaba | Tencent | JD.com Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) über die überraschende Kursentwicklung der chinesischen Aktien. Trotz struktureller Herausforderungen, wie dem demographischen Wandel und einem schwächelnden Immobiliensektor, haben die Märkte in China zuletzt einen unerwarteten Aufschwung erlebt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ICekBkUjTW0&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

Disclaimer:

