Vegan Food Group verkauft Standort Wiesbaum an The New Originals Company und konzentriert sich auf Kerngeschäft und Wachstum (FOTO)

London (ots) - Die Vegan Food Group (VFG), einer der größten Innovationstreiber

am Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel, verkauft ihr Werk Wiesbaum in

Deutschland an The New Originals Company, einen rasch expandierenden

europäischen Tofuhersteller. Durch diesen strategischen Schritt kann die VFG

sich auf den Ausbau ihres größeren Werks in Lüneburg konzentrieren, in dem ein

Großteil der pflanzlichen Produkte des Unternehmens hergestellt wird. Mit dem

Verkauf werden auch bestimmte Vermögenswerte, Marken und Produktionskapazitäten

für die Tofuherstellung übertragen.



Der Standort Wiesbaum ist seit 1980, damals noch unter der Firma Tofutown, für

seine Tofuherstellung bekannt und wird sich unter der Leitung von The New

Originals Company - die sich als europaweit führend bei Tofu-Innovationen

positioniert - gut entwickeln.







Tofu-Pioniere seit 1991 - der NLT Management Holding und der Raiffeisenbank

Landesbank Oberösterreich, einem erfahrenen Investor der Lebensmittelindustrie,

gegründet und beschäftigt 600 Menschen in fünf Ländern.



Zitat Dave Sparrow, CEO, Vegan Food Group:



"Durch den strategischen Verkauf des Standorts Wiesbaum können wir unsere

Ressourcen auf die Erweiterung des für unsere langfristigen Wachstumspläne

wichtigen Werks Lüneburg konzentrieren. Tofu ist für VFG noch immer eine

wichtige Produktkategorie, aber durch diesen Verkauf können wir unser operatives

Geschäft optimieren und gleichzeitig mit dem Know-how von The New Originals

Company die kontinuierliche Herstellung hochwertiger Tofuprodukte

gewährleisten."



Dieser Schritt macht deutlich, dass VFG sein pflanzenbasiertes Produktportfolio

insgesamt erweitern und durch die strategische Partnerschaft mit The New

Originals Company seine Position auf dem Tofu-Markt festigen will. Durch den

Verkauf kann VFG vor allem am Standort Lüneburg mehr Ressourcen in Innovation

und Ausbau der Produktion stecken und gleichzeitig vom Know-how der The New

Originals Company bei der Tofuherstellung profitieren, um diese wichtige

Produktlinie weiter auszubauen.



Zitat Markus Kerres, CEO, Tofutown:



"Der Verkauf des Werks in Wiesbaum an The New Originals Company sichert die

Fortführung einer langen Tradition in der Tofuherstellung. Wir gehen davon aus,

dass beide Unternehmen in ihrem Bestreben, pflanzliche Ernährung voranzubringen,

von diesem Geschäft profitieren können."



Der Fokus der The New Originals Company liegt auf der Entwicklung innovativer



