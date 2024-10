SXG bestätigt dritte hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungszone im Projekt Sunday Creek

Oro1 schrieb 31.08.24, 23:28

Von der Mawson homepage:

30. Juli 2024

Mawson gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Umsetzung des Programms mit Southern Cross Gold bekannt

Vancouver, Kanada — Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. Juni 2024 bekannt zu geben, dass Mawson eine endgültige verbindliche Vereinbarung zur Umsetzung eines Plans („SIA“) mit Southern Cross Gold Ltd („SXG“) (ASX:SXG) vom 30. Juli 2024 abgeschlossen hat. Gemäß der SIA beabsichtigt Mawson, alle Stammaktien von SXG (die „SXG-Aktien“) zu erwerben, die Mawson nicht bereits im Rahmen eines Plans nach australischem Recht (der „Plan“) besitzt. Mawson besitzt derzeit 96.590.910 oder 48,85 % der ausgegebenen SXG-Aktien. Nach Abschluss des Plans wird SXG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mawson.



Gemäß den Bedingungen des SIA und vor dem Inkrafttreten der Vereinbarung gilt Folgendes:



Mawson beabsichtigt, eine Aktienkonsolidierung seiner Stammaktien (die „Mawson-Aktien“) im Verhältnis von etwa 3,1581:1 durchzuführen, was dazu führen würde, dass die Anzahl der ausstehenden Mawson-Aktien der Anzahl der SXG-Aktien entspricht, die Mawson derzeit hält (die „Konsolidierung“).

Vorbehaltlich der Zustimmung der Mawson-Aktionäre beabsichtigt Mawson, seine schwedischen Uranvorräte und 600.000 CAD in bar gegen Stammaktien von Spinco in eine neu gegründete Tochtergesellschaft („Spino“) auszugliedern und diese Spinco-Aktien gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) als Kapitalrückzahlung an die Mawson-Aktionäre auszuschütten (die „Ausgliederung“). Die Ausgliederung unterliegt voraussichtlich auch bestimmten Bedingungen, die für diese Art von Transaktion üblich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf behördliche und gerichtliche Genehmigungen in British Columbia;

Mawson wird durch die Zulassung der CHESS Depositary Interests (CDIs) (die dem Notierungs- und Zulassungsverfahren der ASX unterliegen) eine Doppelnotierung an der Australian Securities Exchange (ASX) anstreben.

Es wird erwartet, dass Mawson seinen Namen in Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ändert.

Mawson wird die Zustimmung der unvoreingenommenen Aktionäre einholen, um unter anderem den aktuellen Vorstand von Mawson durch die Herren Tom Eadie und David Henstridge sowie Frau Georgina Carnegie zu ersetzen, die beide derzeit Vorstandsmitglieder von SXG sind. Michael Hudson, der geschäftsführende Direktor von SXG, wird im Vorstand von Mawson bleiben. Es ist vorgesehen, dass Herr Eadie als nicht geschäftsführender Vorsitzender des Unternehmens und Herr Michael Hudson als Präsident und CEO des Unternehmens fungieren wird.

Gemäß der Vereinbarung wird Mawson die SXG-Aktien als Gegenleistung für 1 Mawson-Aktie (nach Konsolidierung) für jede SXG-Aktie (das „Umtauschverhältnis“) erwerben.



Die Vereinbarung, die auf eine Konsolidierung der Eigentumsverhältnisse und die Gründung eines einzigen, doppelt börsennotierten Unternehmens zur Verwaltung des Sunday Creek-Projekts abzielt, wurde aufgrund der erwarteten betrieblichen und unternehmerischen Effizienz sowie der Vorteile ausgewählt, die sie allen Anteilseignern sowohl von SXG als auch von Mawson bietet ( weitere Einzelheiten zu den beabsichtigten Vorteilen finden Sie in der Pressemitteilung von Mawson vom 10. Juni 2024 ).



Mawson ist davon überzeugt, dass die Aktionäre unter anderem folgende unmittelbare Vorteile haben:



Vereinfachung der Struktur : Mawson erwartet unmittelbare Vorteile für seine Aktionäre durch eine transparentere und institutionell investierbarere Struktur. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dies zu einer möglichen Neubewertung des Vermögenswerts führen und die Kapitalkosten senken wird, um das Sunday Creek-Projekt zu einem der Goldvermögenswerte mit der höchsten Marge weltweit auszubauen.

Direkter Zugang zu Sunday Creek : Das australische Arrangement und die Notierung der Aktien von Southern Cross Gold Consolidated Ltd an der ASX und der TSXV bieten neuen und bestehenden Aktionären von Southern Cross Gold Consolidated Ltd direkten Zugang zum weltweit führenden Sunday Creek-Projekt. Der nordamerikanische Markt hat in den letzten 8 Jahren stark von dem durch die Wiederbelebung der viktorianischen Goldfelder in Australien generierten Reichtum profitiert.

Institutionelle Unterstützung : Die australische Vereinbarung wird die Aktionärsbasis des fusionierten Unternehmens in ein stärker institutionell dominiertes und unterstützendes Register überführen. SXG bringt sowohl ein hochwertiges Register mit einer erheblichen Überschneidung mit den derzeitigen Mawson-Aktionären als auch Zugang zu weiteren hochwertigen globalen und unterstützenden institutionellen Aktionären aus Australien und Europa mit.

Kostensenkung und Aktienfungibilität : Die Konsolidierung separater Unternehmen führt zu Kosteneinsparungen und ermöglicht gleichzeitig die Fungibilität der Aktien zwischen den nordamerikanischen und australischen Börsen, was allen Anteilseignern zugutekommt.

Kontinuität in Management und Vorstand : Southern Cross Gold Consolidated Ltd wird voraussichtlich vom derzeitigen erfolgreichen australischen Managementteam und Vorstand von SXG geleitet, um Kontinuität zu gewährleisten und deren Fachwissen zu nutzen. Es wird erwartet, dass Southern Cross Gold Consolidated Ltd von Herrn Tom Eadie als Non-Executive Chairman und Herrn Michael Hudson als President & CEO geleitet wird.

Die Vereinbarung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die Aktionäre von SXG, die Genehmigung der Ausgliederung und der Änderungen im Vorstand von Mawson durch die Aktionäre von Mawson, die Genehmigung durch ein australisches Gericht sowie behördliche Genehmigungen in Australien und Kanada, einschließlich der Genehmigung der TSXV, der ASX und der Australian Securities and Investments Commission. Die SIA enthält Geschäftsbedingungen, einschließlich Zusicherungen und Gewährleistungen, Wettbewerbsverbote und Vorstandsunterstützung, wie sie für Transaktionen dieser Art üblich sind. Die SIA enthält außerdem übliche Abwerbeverbote und Treuhandbestimmungen für Mawson und SXG und gewährt sowohl Mawson als auch SXG ein 5-tägiges Recht auf Ausgleich für den Fall, dass die andere Partei ein besseres Angebot erhält. Unter bestimmten Umständen, unter denen die Vereinbarung nicht abgeschlossen wird, einschließlich weil Mawson ein besseres Angebot annimmt, muss Mawson SXG eine Abfindung in Höhe von 2.000.000 A$ zahlen. Unter bestimmten Umständen, wenn die Vereinbarung nicht abgeschlossen wird, beispielsweise wenn SXG ein besseres Angebot akzeptiert, ist SXG verpflichtet, Mawson eine Abfindung in Höhe von 1.000.000 A$ zu zahlen.



Mawson und SXG haben jeweils Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, um die Bedingungen der Vereinbarung und des SIA auszuhandeln und ihren jeweiligen Vorständen Empfehlungen zu unterbreiten. Nach Erhalt der positiven Empfehlung des Sonderausschusses von Mawson und nach Prüfung der Vereinbarung und ihrer beabsichtigten Vorteile sowie der Bedingungen des SIA, unter anderem, hat der Vorstand von Mawson der Vereinbarung und dem Abschluss des SIA durch Mawson einstimmig zugestimmt. Angesichts der Positionen von Michael Hudson sowohl bei Mawson als auch bei SXG hat er sich von allen Vorstandssitzungen von Mawson im Zusammenhang mit der Vereinbarung und dem SIA zurückgezogen.



Der Abschluss der Vereinbarung wird voraussichtlich Ende Oktober 2024 abgeschlossen sein.



Weitere Einzelheiten zur Vereinbarung und den von SXG und Mawson abgehaltenen Aktionärsversammlungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Eine Kopie der SIA wird bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter Mawsons Profil verfügbar sein.



Keines der im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United State Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „US Securities Act“) oder einem anwendbaren Wertpapiergesetz eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und darf ohne eine solche Registrierung oder eine Ausnahme davon weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung bzw. zu Gunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere unter Berufung auf die Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des US Securities Act und gemäß den anwendbaren Ausnahmen gemäß den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten angeboten und ausgegeben werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. „Vereinigte Staaten“ und „US-Person“ sind in Regulation S des US Securities Act definiert.



Über Mawson Gold Ltd



Mawson Gold Limited hat sich als führendes nordisches Explorationsunternehmen einen Namen gemacht. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Erfolgsgeschichte bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldfundstelle Skellefteå North und ein Portfolio historischer Uranressourcen in Schweden. Im Mai 2022 hat Mawson seine australischen Vermögenswerte über einen Börsengang von SXG an der ASX ausgegliedert. Mawson hält derzeit 48,85 % (96.590.910) der ausgegebenen SXG-Aktien (197.746.604).