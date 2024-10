Uran-Boom: Diese Unternehmen und ETFs profitieren vom Trend zur Atomenergie

ayssat schrieb 05.08.24, 07:17

Habe gerade eine kurze Info von Justin Huhn von Uranium Insider erhalten. Kurz zusammen gefasst. Die Abverkauf erfolgte infolge der Angabe von Kazatomprom ca. 6% mehr zu produzieren. Was aber viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass ein Großteil davon aufgrund eines Joint Ventures an Rosatom nach Russland geht und von dort an die Kunden des Konzerns, zu denen sich der Westen sanktionsbedingt nicht mehr zählt. Im Gegenteil hatte Cameco mitgeteilt in seinem JV mit Kazatomprom ca 20% weniger zu produzieren. Kurz gesagt, diese 6% werden kaum Auswirkungen auf das Angebotsdefizit haben und spätestens in ein bis zwei Monaten wird sich diese Erkenntnis auch in steigenden Preisen im Spotmarkt wieder durchsetzen. Kaufgelegenheit!!