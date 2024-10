Goldman belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1185 Euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lesen und verstehen scheint nicht so dein Dinge zu sein? Alle außer dir wissen was genau ich geschrieben hatte. Und was ein "bearishes Sentiment" angeht, solltest du Nachhilfe nehmen, damit du weißt was genau es bedeutet. Damit auch du es siehst (und eventuell verstehst) habe ich auf die schnelle diesen Chart auf Wochenbasis gezeichnet, der klar zeigt, dass wir natürlich noch deutlich im bullischen Bereich sind.Selbst von nicht weit unten, steht ASML noch immer klar über dem 61,80%-Retracement, was seit jeher als Schnittstelle von bullisch auf bearish (nach unten durchbrochen) oder von bearisch auf bullisch (nach oben durchbrochen) Gültigkeit hat. Auf ein noch längeres Zeitfenster, würde dieses Retracement noch sehr viel tiefer stehen, was bedeutet, dass es einer weiteren extrem heftigen Korrektur bedarf, bevor wir so eine Preismarke anlaufen würden. Jeder mit rudimentären Kenntnissen über Charttechnik würde das wissen und dementsprechend kommunizieren. Du selbst betonst doch permanent, dass du sie als unnötigen Unsinn betrachtest, weshalb es mich wundert, warum jemand wie du überhaupt Begriffe wie bearish in den Mund nimmt, denn ohne technische Analyse könnte man so etwas gar nicht bestimmen.Davon abgesehen, gibt es natürlich Trends in sehr unterschiedlichen Zeitebenen, aber jeder Kenner weiß, dass die längeren, also übergeordneten, eine weit größere Aussagekraft als die in kurzen Zeitfenstern haben. Insofern ist hier alles noch inline. Und auch wenn jetzt Anleger ein negatives Sentiment wittern, findet dies Stand jetzt nur in deren Bauch statt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und Anleger wie der @ haben das mindestens intuitiv verstanden und handeln dementsprechend, während viele andere Kopflos ihre Aktien abschenken, als würde ASML über Nacht zur Loser-Aktie, was ganz sicher nicht so ist und auch nicht so schnell stattfinden wird. Und auch was er über "Tranchen" sagt, ist genau das, was ich von jeher präferiere und sich langfristig bei Qualitätsaktien wie ASML auszahlen wird.