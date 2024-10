Mehrere israelische Luftschläge auf den Süden des Libanons

(Neu: Details)



NABATIJA (dpa-AFX) - Eine Reihe schwerer israelischer Luftangriffe hat die südlibanesische Stadt Nabatija und Umgebung getroffen. Einer Meldung der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge gab es mindestens sieben Luftschläge auf die Stadt selbst.

Bei einem Angriff auf Gebäude der Stadtverwaltung seien mindestens sechs Menschen getötet und 43 verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung des libanesischen Gesundheitsministeriums. Laut einer NNA-Meldung war auch der Bürgermeister Nabatijas, Ahmad Kahil, unter den Toten. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie schwarze Rauchwolken in dem Gebiet aufstiegen.